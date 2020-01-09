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09 Ocak 2020 Perşembe 09:57:44 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 10:18:38

2020 Hac kurası saat kaçta? Diyanet Hac çekiliş sonuçları canlı izle

2020 Hac kurası saat kaçta? Diyanet Hac çekiliş sonuçları canlı izleme sayfası arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hac ibadetini yapmak üzere 2020'de kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar için 11 Kasım'da başlayan başvuru dönemi 13 Aralık'ta sona erdi. Hacı adaylarının heyecanla beklediği kura günü geldi çattı. Diyanet, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının kura sonuçlarını bugün açıklayacak. 2020 Hac kurası sonuçları açıklandıktan sonra sonuçlar e-devlet sayfasından sorgulanabilecek..

2020 Hac kurası saat kaçta? Diyanet Hac çekiliş sonuçları canlı izleme sayfası arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hac ibadetini yapmak üzere 2020'de kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar için 11 Kasım'da başlayan başvuru dönemi 13 Aralık'ta sona erdi. Hacı adaylarının heyecanla beklediği kura bugün çekiliyor. Diyanet, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının kura sonuçları bugün açıklanacak. Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik." demişti.

2020 HAC KURASI SAAT KAÇTA?

Diyanet 2020 Hac kura çekilişi bugün saat 10.00'da kamuoyuna açık yapılacak kuranın sonuçlarına, aynı gün saat 21.00'den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Kurada 83 bin 430 hacı adayı belirlenecek.

Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek. Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

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HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

Hacı adayları kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hacumre.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek. Hacı adayları, e-Devlet’ten alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi’ ile 13-24 Ocak’ta kesin kayıt yaptırabilecek.

 

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