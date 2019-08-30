2019 Muharrem ayı başlangıcı ne zaman, oruç ne zaman tutulur? Muharrem ayı ile ilgili sözler sizlerle

2019 Muharrem ayı başlangıcı ne zaman? Muharrem ayı ile ilgili sözler ile ilgili aramalar yapılıyor. İslam dini açısından önemli bir ay olan Muharrem ayının ilk günü, Hicri takvime göre yılbaşı olarak kabul ediliyor. Muharrem ayının bu yıl hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Müslüman vatandaşlar 2019 Muharrem ayı başlangıcı ve bu ay içerisinde atfedilen aşura günü hakkında araştırmalar yapıyor. Muharrem ayı ile ilgili bilgiler ve Muharrem ayı ile ilgili sözleri sizler için derledik.

2019 MUHARREM AYI BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Kültürümüz için önemli bir ay olan Muharrem ayı bu yıl 31 Ağustos tarihinde başlıyor. Aşure günü ise, bu yıl Diyanetin açıkladığı tarihe göre 9 Eylül Pazartesi günü olacak.

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu günlerin uygun olmasıyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştır;

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.

Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Bu bilgiler dikkate alındığında Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir.

MUHARREM AYI İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

Muharremin Onuncu günnüne Aşure Günü denir. Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. Zira Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler. Aşure gününüz mübarek olsun

Cümle ümmeti Muhammedin ve kardeşlerin Muharrem ayı ve Aşure günü mübarek olsun.

Muharrem ayı Hicrî senenin başlangıcıdır. Böyle bir yılı oruç gibi hayırlı bir temele dayamak daha güzel olur Bereketinin devamı da daha fazla ümit edilir.

Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, "Muharrem ayında oruç tut.Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmintevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir" buyurdu.

Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, "Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir" buyurdu. Tîrmizî Savm: 40

"Muharrem ayı Hicrî senenin başlangıcıdır. Böyle bir yılı oruç gibi hayırlı bir temele dayamak daha güzel olur Bereketinin devamı da daha fazla ümit edilir." İmam-ı Gazali,

Muharremin Onuncu günnüne Aşure Günü denir. Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. Zira Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler. Aşure gününüz mübarek olsun

Cümle ümmeti Muhammedin ve kardeşlerin Muharrem ayı ve Aşure günü mübarek olsun.

Muharrem ayı Hicrî senenin başlangıcıdır. Böyle bir yılı oruç gibi hayırlı bir temele dayamak daha güzel olur Bereketinin devamı da daha fazla ümit edilir.

Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, "Muharrem ayında oruç tut.Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmintevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir" buyurdu.

“Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.