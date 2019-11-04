  • Bist 100
    100079
  • Dolar
    5,6954
  • Euro
    6,3584
  • Altın
    276,5250
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çocukluk çağı obezitesine karşı eylem planı hazır Çocukluk çağı obezitesine karşı eylem planı hazır
Son Dakika: Tekirdağ'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 22 kişi hastanelik oldu Son Dakika: Tekirdağ'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 22 kişi hastanelik oldu
Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a 10'ar yıla kadar hapis talebi Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a 10'ar yıla kadar hapis talebi
ABD petrol zengini Deyrizor'da iki yeni üs kuruyor ABD petrol zengini Deyrizor'da iki yeni üs kuruyor
Dolmabahçe Sarayı on binlerin ziyaretine hazırlanıyor Dolmabahçe Sarayı on binlerin ziyaretine hazırlanıyor
Kale gibi kervansaray: Sultanhanı Kale gibi kervansaray: Sultanhanı
Side Sualtı Müzesi 50 bin ziyaretçi ağırladı Side Sualtı Müzesi 50 bin ziyaretçi ağırladı
2019 Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman? 2019 Mevlid Kandili hangi gün? 2019 Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman? 2019 Mevlid Kandili hangi gün?
Barış Pınarı'nın ortaya çıkardığı gerçekler Barış Pınarı'nın ortaya çıkardığı gerçekler
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirildi Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirildi
Çekiçli banka soymaya kalkışınca... Çekiçli banka soymaya kalkışınca...
Akılalmaz görüntü! Bankada çekiçle dehşet saçtı Akılalmaz görüntü! Bankada çekiçle dehşet saçtı
Memur zam oranı 2020 belli oldu mu? 2020 mamur maaş zam oranı ne kadar olacak? Memur zam oranı 2020 belli oldu mu? 2020 mamur maaş zam oranı ne kadar olacak?
Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci 2 hafta sahalardan uzak kalacak Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci 2 hafta sahalardan uzak kalacak
Rusya yeni İHA'sını Suriye'de denedi Rusya yeni İHA'sını Suriye'de denedi
AA son dakika duyurdu! ABD'den yeni Suriye hamlesi AA son dakika duyurdu! ABD'den yeni Suriye hamlesi
"Babam annemi öldürüyor, kurtarın" Tüfekle boğmaya çalışırken polis yakaladı "Babam annemi öldürüyor, kurtarın" Tüfekle boğmaya çalışırken polis yakaladı
Bingöl'de çalınan koyunlar, Diyarbakır'da bulundu Bingöl'de çalınan koyunlar, Diyarbakır'da bulundu
2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası: Lösemi nedir, belirtileri nelerdir? 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası: Lösemi nedir, belirtileri nelerdir?
Cedi Osman'ın sayıları Cleveland Cavaliers'a yetmedi Cedi Osman'ın sayıları Cleveland Cavaliers'a yetmedi
Fahrettin Altun: Türkiye’nin elinde 20 DEAŞ'lı Alman var Fahrettin Altun: Türkiye’nin elinde 20 DEAŞ'lı Alman var
Lewis Hamilton 6 şampiyonluğa ulaşan 2. isim oldu Lewis Hamilton 6 şampiyonluğa ulaşan 2. isim oldu
Bağdat'taki göstericilerin kalesi "Türk Lokantası" binası Bağdat'taki göstericilerin kalesi "Türk Lokantası" binası

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Kasım 2019 Pazartesi 12:54:05 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 12:55:19

2019 Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman? 2019 Mevlid Kandili hangi gün?

2019 Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman? 2019 Mevlid Kandili hangi gün? merak ediliyor. Müslümanlar bu yıl Mevlid Kandilinin hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek istiyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. Hicri Rebiülevvel ayının 11. gecesinde idrak edilen Mevlid Kandili nedir, önemi nedir ve ibadetleri nelerdir? sorularının yanıtı ile Mevlid Kandili hakkında merak edilen tüm detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Müslümanlar bu yıl Mevlid Kandilinin hangi tarihe denk geldiğini ve bu anlamlı günde hangi ibadetleri yapmaları gerektiğini araştırıyor. 2019 Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman? 2019 Mevlid Kandili hangi gün? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. 2019 Mevlid-i Nebi Haftası programı ve Mevlid Kandili hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

2019 MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI NE ZAMAN?

2019 Mevlid-i Nebi Haftası, 8 Kasım Cuma günü İstanbul Küçükçekmece'de yer alan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki programın ardından başlayacak. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2019 Yılının Mevlid Kandili, 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek. Diyanet'in kandille ilgili paylaşımı ise şöyle; Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?  

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak bugün veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.

MEVLİD KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı.

Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ