Müslümanlar bu yıl Mevlid Kandilinin hangi tarihe denk geldiğini ve bu anlamlı günde hangi ibadetleri yapmaları gerektiğini araştırıyor. 2019 Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman? 2019 Mevlid Kandili hangi gün? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. 2019 Mevlid-i Nebi Haftası programı ve Mevlid Kandili hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

2019 MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI NE ZAMAN?

2019 Mevlid-i Nebi Haftası, 8 Kasım Cuma günü İstanbul Küçükçekmece'de yer alan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki programın ardından başlayacak. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2019 Yılının Mevlid Kandili, 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek. Diyanet'in kandille ilgili paylaşımı ise şöyle; Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak bugün veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.

MEVLİD KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı.

Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.