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16 Temmuz 2019 Salı 16:26:20 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 16:28:34

2019 DGS sonuçları ne zaman açıklanır? DGS ne zaman açıklanacak?

2019 DGS sonuçları ne zaman açıklanır? DGS ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen milyonlarca öğrenci DGS'de ter döktü. Toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu DGS'de sonuçların açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS), 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulandı. 2019 DGS sonuçları ve DGS puan hesaplamaya dair tüm merak edilenler haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm detaylar...

2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen milyonlarca öğrenci DGS sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. DGS'ye bu yıl toplamda 336 bin 573 aday başvuru da bulundu. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS), 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulandı. 2019 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı heyecanla takip ediliyor. DGS sonuçları ve DGS puan hesaplamaya dair tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. 

2019 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? 
DGS 2019 sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. DGS'ye giren adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin  "https://sonuc.osym.gov.tr/" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

 

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS PUANININ HESAPLANMASI NASIL YAPILACAK?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

2019-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

2019-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır. 

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır

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