2019-2020 İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır? sorularının yanıtı güncel olarak araştırılıyor. Yaz döneminin geride kalması ise İSMEK'in kayıtlarını bekleyen bireyler, İSMEK kayıt dönemi ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. 2019-2020 İSMEK kayıtları ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

2019-2020 İSMEK KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İSMEK 2019-2020 eğitim dönemi ön kayıtlarımız 9-13 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacak.

İSMEK KURS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İSMEK kayıtları https://kursiyer.ismek.ist/ adresinden yapılabiliyor. Branşların kayıt günleri farklı olup aşağıda listelenmiştir. Tarihleri dikkate alarak ön kayıt tercihlerinizi yapabilirsiniz.

İSMEK KAYIT TARİHLERİ - PROGRAM İSİMLERİ

09.09.2019

Aile ve Tüketici Bilimleri

Bilişim Teknolojileri

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Grafik ve Fotoğraf

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

Muhasebe ve Finansman

Sağlık

10.09.2019

Ahşap Teknolojisi

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

El Sanatları Teknolojisi

Giyim Üretim Teknolojileri

Müzik ve Gösteri Sanatları

Seramik ve Cam

Tekstil Teknolojisi

11.09.2019

Güvenlik Hizmetleri

Harita-Tapu Kadastro

İnşaat Teknolojisi

Kişisel Gelişim ve Eğitim

Kuyumculuk Teknolojisi

Makine Teknolojisi

Motorlu Araçlar Teknolojisi

Pazarlama ve Perakende

Radyo - Televizyon

Sanat ve Tasarım

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

12.09.2019

Bahçecilik

Geleneksel Oyunlar ve Zekâ Oyunları

Gıda Teknolojisi

Hayvan Sağlığı

Hayvan Yetiştiriciliği

Spor

Tarım Teknolojileri

Yiyecek İçecek Hizmetleri

13.09.2019

Büro Yönetim ve Sekreterlik

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Hukuk

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

Okuma Yazma

Yabancı Diller

İSMEK NEDİR?

İSMEK, 1996 yılında, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN döneminde bir sosyal doku projesi olarak faaliyetlerine başlamıştır. İlk yıl 3 merkezde, 3 branşta, 141 öğrenci ile başlayan eğitimler, 2018-2019 eğitim dönemi itibariyle İstanbul’un 39 ilçesinde, 242 merkezde, 752 program, 307 branşta, 2 milyon 600 bini aşkın öğrenciye ulaşmıştır.

Bu haliyle birçok üniversitenin öğrenci sayısından daha fazla sayıda öğrenciye sahip olan İSMEK, gerek kursların ve katılımcıların sayısı, gerekse eğitim branşlarının çeşitliliği ve bu eğitimler sonunda ortaya konan kaliteli ürünlerle adeta Türkiye’nin en büyük “Halk Üniversitesi” haline gelmiştir. Bugün İSMEK, ülkemizde olduğu kadar bütün dünyada da model olarak kabul edilen bir kurum konumundadır.