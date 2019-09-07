07 Eylül 2019 Cumartesi 16:49:06 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:50:16
2019-2020 İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır?
İSMEK kursları, her dönem yoğun ilgi görüyor. Kayıtların açıldığı andan itibaren dolan kurslarda sanat ve meslek eğitimleri veriliyor. 2019-2020 yeni İSMEK eğitim kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İsmek kayıtları ne zaman başlıyor? İsmek kurs kayıtları nasıl yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2019-2020 İSMEK kayıt dönemi ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor.
2019-2020 İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır? sorularının yanıtı güncel olarak araştırılıyor. Yaz döneminin geride kalması ise İSMEK'in kayıtlarını bekleyen bireyler, İSMEK kayıt dönemi ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. 2019-2020 İSMEK kayıtları ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.
2019-2020 İSMEK KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İSMEK 2019-2020 eğitim dönemi ön kayıtlarımız 9-13 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacak.
İSMEK KURS KAYITLARI NASIL YAPILIR?
İSMEK kayıtları https://kursiyer.ismek.ist/ adresinden yapılabiliyor. Branşların kayıt günleri farklı olup aşağıda listelenmiştir. Tarihleri dikkate alarak ön kayıt tercihlerinizi yapabilirsiniz.
İSMEK KAYIT TARİHLERİ - PROGRAM İSİMLERİ
09.09.2019
Aile ve Tüketici Bilimleri
Bilişim Teknolojileri
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Grafik ve Fotoğraf
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Muhasebe ve Finansman
Sağlık
10.09.2019
Ahşap Teknolojisi
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi
El Sanatları Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojileri
Müzik ve Gösteri Sanatları
Seramik ve Cam
Tekstil Teknolojisi
11.09.2019
Güvenlik Hizmetleri
Harita-Tapu Kadastro
İnşaat Teknolojisi
Kişisel Gelişim ve Eğitim
Kuyumculuk Teknolojisi
Makine Teknolojisi
Motorlu Araçlar Teknolojisi
Pazarlama ve Perakende
Radyo - Televizyon
Sanat ve Tasarım
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
12.09.2019
Bahçecilik
Geleneksel Oyunlar ve Zekâ Oyunları
Gıda Teknolojisi
Hayvan Sağlığı
Hayvan Yetiştiriciliği
Spor
Tarım Teknolojileri
Yiyecek İçecek Hizmetleri
13.09.2019
Büro Yönetim ve Sekreterlik
Halkla İlişkiler ve Organizasyon
Hukuk
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Okuma Yazma
Yabancı Diller
İSMEK NEDİR?
İSMEK, 1996 yılında, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN döneminde bir sosyal doku projesi olarak faaliyetlerine başlamıştır. İlk yıl 3 merkezde, 3 branşta, 141 öğrenci ile başlayan eğitimler, 2018-2019 eğitim dönemi itibariyle İstanbul’un 39 ilçesinde, 242 merkezde, 752 program, 307 branşta, 2 milyon 600 bini aşkın öğrenciye ulaşmıştır.
Bu haliyle birçok üniversitenin öğrenci sayısından daha fazla sayıda öğrenciye sahip olan İSMEK, gerek kursların ve katılımcıların sayısı, gerekse eğitim branşlarının çeşitliliği ve bu eğitimler sonunda ortaya konan kaliteli ürünlerle adeta Türkiye’nin en büyük “Halk Üniversitesi” haline gelmiştir. Bugün İSMEK, ülkemizde olduğu kadar bütün dünyada da model olarak kabul edilen bir kurum konumundadır.
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