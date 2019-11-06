  • Bist 100
    101144
  • Dolar
    5,7622
  • Euro
    6,3847
  • Altın
    275,7850
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'yi endişelendiren durum! Önce Çin, sonra Rusya... ABD'yi endişelendiren durum! Önce Çin, sonra Rusya...
İngiliz medyası Boris hükümetine patladı: DEAŞ’lıların çocuklarını getirmek göreviniz İngiliz medyası Boris hükümetine patladı: DEAŞ’lıların çocuklarını getirmek göreviniz
20 yaşındaki tıp öğrencisi kök hücre bağışı bekliyor 20 yaşındaki tıp öğrencisi kök hücre bağışı bekliyor
Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni, Ankara'dan törenle uğurlandı Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni, Ankara'dan törenle uğurlandı
Yasemin Allen sapığının mesajını yayınladı! 'Bana tecavüz etmek istiyor' Yasemin Allen sapığının mesajını yayınladı! 'Bana tecavüz etmek istiyor'
Cuma günü hangi kandil? Mevlid Kandili ibadetleri neler? Cuma günü hangi kandil? Mevlid Kandili ibadetleri neler?
Rusya ve Fransa derin uzay araştırmaları konusunda anlaşma imzaladı Rusya ve Fransa derin uzay araştırmaları konusunda anlaşma imzaladı
Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti
Can Yaman avukatlıktan vazgeçmedi! Can Yaman avukatlıktan vazgeçmedi!
Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi
Cinsel mesajlara isyan etti! Cinsel mesajlara isyan etti!
Kosova'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Osman Karakaya ve Cihan Özkan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı Kosova'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Osman Karakaya ve Cihan Özkan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı
İdlib'e hava saldırıları: 8 ölü İdlib'e hava saldırıları: 8 ölü
Fatih'teki dehşet evinde yaşanan acı tesadüf! Fatih'teki dehşet evinde yaşanan acı tesadüf!
Husiler: Riyad Anlaşması ölü doğdu Husiler: Riyad Anlaşması ölü doğdu
Katalonya, İspanya genel seçimlerinin güvenliğini tehdit ediyor Katalonya, İspanya genel seçimlerinin güvenliğini tehdit ediyor
Trump'a azil soruşturmasında ABD basınında keskin ayrışma Trump'a azil soruşturmasında ABD basınında keskin ayrışma
'Türk-Macar dostluğu bizim ruhumuzda var' 'Türk-Macar dostluğu bizim ruhumuzda var'
Bakan Gül: Yargı paketi süreci 2023'e kadar sürecek Bakan Gül: Yargı paketi süreci 2023'e kadar sürecek
Cici Babam konusu nedir, oyuncuları kimler? Cici Babam hangi kanalda? Cici Babam konusu nedir, oyuncuları kimler? Cici Babam hangi kanalda?
Rusya: ABD ve NATO'nun Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artırmasından endişeliyiz Rusya: ABD ve NATO'nun Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artırmasından endişeliyiz
Gaziantep'te 850 polisle uyuşturucu operasyonu Gaziantep'te 850 polisle uyuşturucu operasyonu
Modern İpek Yolu açılıyor: Modern İpek Yolu güzergahı haberimizde Modern İpek Yolu açılıyor: Modern İpek Yolu güzergahı haberimizde
Evanjelist örgüt YPG/PKK teröristleri ile birlikte Evanjelist örgüt YPG/PKK teröristleri ile birlikte

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Kasım 2019 Çarşamba 17:39:22 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 17:42:14

20 yaşındaki tıp öğrencisi kök hücre bağışı bekliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lenf kanserine yakalanan üniversite öğrencisi Elif Azra Bulut kök hücre bağışı bekliyor.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Elif Azra Bulut (20), yaz döneminde geldiği memleketi İnegöl'de yaz tatilinde aniden rahatsızlanarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Lenf kanseri teşhisi konulan genç kız, daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi TIP Fakültesi’nde tedavi altına alındı. Okuluna ara vermek zorunda kalan Elif Azra Bulut’un babası Tahir Bulut, kızının organlarında büyük bir kitlenin oluştuğunu belirterek, “Kızımın küçük öksürükleri başladı. Tıp Fakültesi 2. sınıfa geçtikten sonra yaz tatilinde buraya gelince nefes almasında güçlük ve öksürük başlamıştı. İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki uzman doktorumuz bir röntgen çekti. Röntgende bir kitle olduğu görüldü. Daha sonra tomografi çekildi. Tomografide doğrulandı. Bizi bu tedavinin daha kolay yapılacağı için üniversiteye yönlendirdiler. Bu şekilde devam etti. Şu anda Uludağ Üniversitesi TIP Fakültesi Hematoloji Kliniğinde kızım tedavi görüyor. Genç insanlar bu hastalıktan çok daha hızlı bir şekilde kurtulabiliyor. Ama kurtulmanın en önemli yönü kök hücre. Bunda da bütün insanlığın bağışta bulunması, insanların birbirine hayat vermeleri gerekiyor. Kök Hücre aşamasına geldiği zaman da tabii ki uygun bir donör aranıyor. İlk önce kardeşlere bakılıyor. Sonra 1. derece akrabalara geçiliyor, dünya genelindeki kök hücre bağışçıları bankasına müracaat ediliyor. Buradaki yapılan tetkikler uygun olursa, o zaman kök hücre nakli ile bu hastalığı unutmanız Allah’ın şifa vermesi sayesinde oluyor. Bize profesörlerimizin söylediği bu” dedi.

“Benim çocuğuma da şu an bu aşamada” diyen baba Bulut, “Henüz 2 ay oldu. 7-9 ay gibi yatacak. Çaresi kök hücre. Öncelikle benim kızıma lazım. Bütün insanlığa lazım. Herkesin kök hücre bağışlamasını istiyorum. Ben zaten daha önce kök hücre bağışlamıştım. Bu olay başımıza gelmeden önce bağışlamıştım. Umuyorum en yakınımızdan veya dünyanın değişik yerlerinden bir kök hücre olur. Kardeşlerinde alınan örnekler uyum sağlanmadı" diye konuştu.

Kök hücre bağışlamak isteyenler, 15 Kasım tarihine kadar İnegöl meydanında Kızılay kan aracına giderek Azra'ya destek olabilecek. Ayrıca bazı esnaf dükkanlarına Azra'nın fotoğraflarını koyarak kampanyaya destek veriyor.

İHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ