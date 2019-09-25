20 metrekarelik dükkanda 78 yıldır zamana ayar veriyor

  • Bist 100
    101842
  • Dolar
    5,6962
  • Euro
    6,2682
  • Altın
    280,2280
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
BM: Yemen'deki hava saldırılarında 22 sivil öldü BM: Yemen'deki hava saldırılarında 22 sivil öldü
Beşiktaş'ta istifa toplantısı yarına ertelendi Beşiktaş'ta istifa toplantısı yarına ertelendi
Brexit krizindeki İngiltere erken seçime bir adım daha yaklaştı Brexit krizindeki İngiltere erken seçime bir adım daha yaklaştı
İsrail'in eski Kamu Güvenliği Bakanı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın İsrail'in eski Kamu Güvenliği Bakanı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın
Ruhani'den Fransa, İngiltere ve Almanya'ya eleştiri Ruhani'den Fransa, İngiltere ve Almanya'ya eleştiri
Fatih Terim'in Ersun Yanal'a karşı ağır üstünlüğü Fatih Terim'in Ersun Yanal'a karşı ağır üstünlüğü
Trabzonspor İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurdu Trabzonspor İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurdu
Diyarbakır annelerinin feryadını tuvale yansıttı Diyarbakır annelerinin feryadını tuvale yansıttı
Hırvat komutanın 'Osmanlı' kılıçları Hırvat komutanın 'Osmanlı' kılıçları
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes kupada karşı karşıya Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes kupada karşı karşıya
İtalyan ressam İslam motiflerini resmediyor İtalyan ressam İslam motiflerini resmediyor
'Grip tedavisinde antibiyotiğin yeri yok' 'Grip tedavisinde antibiyotiğin yeri yok'
Ağaoğlu - Karaman görüşmesinden sonuç çıktı Ağaoğlu - Karaman görüşmesinden sonuç çıktı
Solunum sistemi hastalıkları her yıl milyonlarca can alıyor Solunum sistemi hastalıkları her yıl milyonlarca can alıyor
EYT son durum nedir, EYT ne zaman çıkar? EYT'den kimler nasıl yararlanacak? EYT son durum nedir, EYT ne zaman çıkar? EYT'den kimler nasıl yararlanacak?
Nupelda ve Ayaz'ı öldüren bombanın teröristlere ait olduğu kesinleşti Nupelda ve Ayaz'ı öldüren bombanın teröristlere ait olduğu kesinleşti
Oyuncu Meryem Uzerli, Adana'ya gelmek için bindiği uçakta fenalaştı Oyuncu Meryem Uzerli, Adana'ya gelmek için bindiği uçakta fenalaştı
Genç kızın hayatı eski eşi yüzünden kabusa döndü Genç kızın hayatı eski eşi yüzünden kabusa döndü
İranlı iş adamı yaşadığı dehşet anlarını anlattı... Gasp edildi, dayak atıldı, bagaja kilitlendi... İranlı iş adamı yaşadığı dehşet anlarını anlattı... Gasp edildi, dayak atıldı, bagaja kilitlendi...
Son Dakika: 2015 yılından bu yana 526 terörist teslim oldu Son Dakika: 2015 yılından bu yana 526 terörist teslim oldu
Sakarya'dan 8 ayda 138 ülkeye ihracat Sakarya'dan 8 ayda 138 ülkeye ihracat
Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
'Mevduat garantisi' 150 bin liraya yükseltildi 'Mevduat garantisi' 150 bin liraya yükseltildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:03:25 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:09:04

20 metrekarelik dükkanda 78 yıldır zamana ayar veriyor

Aydın'ın Söke ilçesinde, 15 yaşında çırak olarak başladığı saat tamirciliğini halen 20 metrekarelik dükkanında sürdüren Süleyman Önüt (93), gençlere örnek oluyor. 3 çocuk babası Önüt, 26 yıl önce işe alıp, yetiştirdiği Fatma Akdeniz ile bozuk saatlere adeta yeniden hayat veriyor.

Yunanistan'ın İskeçe ilçesinden İzmir'e göç eden ve o dönemde 15 yaşında olan Süleyman Önüt, burada bir saatçinin yanında çırak olarak işe başladı. Önüt, 10 yıl burada çalıştıktan sonra gittiği Aydın'ın Söke ilçesindeki bir başka saat ustasının yanında bu mesleği sürdürdü. 13 yıl da burada çalışan Önüt, kendi dükkanını açtı. Evli, 1'i kız 3 çocuk babası Önüt, ilerleyen yaşına rağmen Aydın Caddesi'ndeki 20 metrekarelik dükkanında mesleğini sürdürüyor. Mesleği öğrettiği oğullarından Kurtuluş Önüt, baba mesleği yerine Kuşadası'nda turizmci, Kubilay Önüt ise Söke'deki bir ecza deposunda pazarlama mümessili olarak çalışmayı tercih etti. Yalnız kalan Önüt de, 'En azından dükkana bakar' düşüncesiyle 26 yıl önce Fatma Akdeniz'i (44) işe aldı. Ancak Akdeniz'in bu işe meraklı olduğunu fark eden Önüt, mesleğin inceliklerini öğretmeye başladı. Kısa sürede işi kapan Akdeniz, Önüt'ün adeta sağ kolu oldu. O günden bu yana da Önüt, Akdeniz ile birlikte çalışıp akrep ve yelkovanlı saatler başta olmak üzere pek çok saati tamir ediyor.

'KADIN SAAT TAMİRCİSİ YOK DENECEK KADAR AZ'

Ömrünün sonuna kadar mesleğini yapmaya devam edeceğini belirten Süleyman Önüt, "Bu iş yerini 55 yıl önce açtım. O günden bu yana da bu dükkandan ekmeğimi kazanıyorum. İki oğluma da bu mesleği öğrettim ama ikisi de yapmadı. Ben öldükten sonra mesleğimi sürdürürler mi onu da bilmiyorum. Çocuklarım bu işi yapmayınca Fatma'yı yanıma aldım. Azmiyle çok iyi bir saat tamircisi oldu. Ege Bölgesi'nde kadın saat tamircisi yok denecek kadar az. Benim olmadığım zamanlarda bile yokluğumu aratmıyor" dedi.


'TAMİRE VERİP ALMAYA GELMİYORLAR'

Mesleğe başladığı yıllarda esnafa, sanat ve sanatkarlara daha çok saygı gösterilip, kıymet verildiğini belirten Önüt, "Artık, o günler geride kaldı. Piyasada kalitesiz saatler çoğaldı. Ucuz olan bu saatler kısa sürede arıza yapıyor. Tamire getirenler oluyor. Tamirini yapıyoruz ama sahipleri almaya gelmiyor. Elimizde bu şekilde tamiri yapılmış ama sahipleri tarafından alınmamış 500'ün üzerinde saat var" dedi.

'ÇOK GÜCÜME GİTTİ'

Meslek hayatı boyunca çok sayıda unutamadığı anısının olduğunu vurgulayan Önüt, bunlardan birini şöyle aktardı: "Bir kadın komşumuz, bir gün saatini tamire getirdi. Ancak dükkanımda çıkan yangında saati zarar gördü. Bugünün koşullarında 30 lira değerinde bir saatti. Kadın saatini almaya geldi, durumu anlattık. Ancak 'Saatimi isterim' diye tutturdu. İzmir'de günlerce aradık, aynı saaten bulup getirdik. Bir kuruş para vermeden saati alıp, gitti. O zaman bu benim çok gücüme gitmişti. Halen de unutamam."


'HERKES BİZİ BABA-KIZ ZANNEDİYOR'

Saat tamircisi evli, 2 çocuk annesi Fatma Akdeniz de, "26 yıl önce dükkana göz kulak olmak, getir götür işlerine bakmak için işe başlamıştım. Ancak şimdi saat tamiri ustası oldum. Bu işin kolay yanı olduğu kadar zorlukları da var. Bu meslek sevmeden yapılmaz. Küçük küçük parçalarla, farklı farklı huyları bulunan müşterilerle  uğraşıyoruz. Bana işi öğreten Süleyman Usta, 'Bu kızdan bir şey olmaz' demedi. Yılmadan bana işi öğretmek için elinden geleni fazlasıyla yaptı. İşi zamanla kavradım ve şu an da işimin başındayım. Bizi herkes baba- kız sanıyor. Süleyman usta dükkanda olmadığı zaman 'Baban nerede?' diye soranlar oluyor. Süleyman ustanın babam olmadığını söylediğimde, şaşırıyorlar. 'Kadın saatçi olur mu?' diyenler çıkıyor. Bazıları da şaşırsa da sonrasında beni kutluyor" dedi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ