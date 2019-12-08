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08 Aralık 2019 Pazar 16:48:13 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 16:50:17

2 polis, linçten kurtardıkları Ceren'in katilinin kaçmasını yaralı halde engellemiş

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç'un (35), kendisini sokak ortasında linçten kurtarıp, gözaltına alan 2 polisi kelepçe takılmadan, hızla bindirildiği polis aracında bıçakladığı ortaya çıktı. Arduç'un kaçmasını yaralı halde engelleyen polislerin Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ordu'da, 3 Aralık Salı günü saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI, SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki kişinin, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu belirlendi.

YARALI POLİSLER, KAÇMASINA ENGEL OLMUŞ

Polis, izini sürdüğü katil zanlısı Özgür Arduç'u 4 Aralık'ta, esnafın ihbarıyla otogar yakınlarında, Altınordu ilçesi Yenimahalle'de yakaladı. Tanınmamak için siyah mont giyen Arduç'u polis ekipleri yakaladı. Bu sırada çevredekiler, büyük tepki gösterdikleri katil zanlısını linç etmeye kalkıştı. Öfkeli kalabalığa güçlükle engel olan polisler, kelepçe takmayarak, üzeri aranmadan, katil zanlısını hızla ekip otosuna bindirdi. Arduç'un, yakalandığı noktadan uzaklaştırılıp, emniyete götürüldüğü sırada, bir anda belinden çıkardığı bıçakla yanında ve ön koltukta oturan 2 polis memurunu yaraladığı ortaya çıktı. Polislerin yaralı halde hemen müdahale edip, Arduç'un kaçmasına engel olduğu öğrenildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle Özgür Arduç'un, aynı aracın kafesli olan bagaj kısmına koyularak, emniyete götürüldüğü belirtildi. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı 2 polisin, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

'ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİL' RAPORU VERİLMİŞ

Öte yandan Özgür Arduç'un, 9 Mart ve 5 Nisan 2005 tarihlerinde askerlikten firar ettiği, 2005 yılının Mayıs ayında ise askeri cezaevinde isyana kalkıştığı, askerliğe elverişli olup, olmadığının belirlenmesi için Sarıkamış Askeri Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde tedaviye alındığı ortaya çıktı. Arduç'un, o yıllardaki ruhsal durum muayenesi sonucu antisosyal kişilik bozukluğu bulunduğu ve askerliğe elverişli olmadığı yönünde rapor verilip, terhis edildiği öğrenildi.

Özgür Arduç hakkında, uzman hekimlerce hazırlanan raporda, "Mizacı kızgın ve sosyabilitesi güven telkin etmiyor. Çocukluğundan beri otoriteyle problemlerinin olduğu, impulsivite (düşünmeden harekete geçme), saldırganlık, askerliğin gereklerini yerine getirmediği, suç işlemeye meyilli olduğu anlaşılmaktadır" denildiği ortaya çıktı. 

Emniyette Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden ve cinayetten 2 gün önce açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıkan Özgür Arduç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmişti.

(DHA)

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