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25 Eylül 2019 Çarşamba 23:21:08 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 23:25:54

2 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 33 başbakan gördü! Uzun yaşamının sırrını verdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 109 yaşındaki Fatma Tıraş, uzun yaşamının sırrının, az yemek, doğal beslenmek ve yürüyüş yapmak olduğunu söyledi. 2 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 33 başbakan gören Fatma Tıraş, 3 çocuk ve 38 torun sahibi.

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta Türkbahçe Mahallesi’nde yaşayan Fatma Tıraş Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 2 Temmuz 1910 yılında dünyaya geldi. 10 yıl önce eşi Mehmet Tıraş'ı kaybeden 3 çocuk ve 38 torun sahibi Fatma Tıraş, 64 yaşındaki kızı Hatice ile birlikte yaşamaya devam ediyor. Osmanlı Devleti'nin son yıllarında dünyaya gelen Tıraş, Sultan Beşinci Mehmed Reşat ve Mehmet Vahdettin Han’ın sultanlıklarını gördü. Daha sonra ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna şahitlik eden Tıraş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de yakından görüp, hayatta olan nadir insanlardan birisi. Atatürk’ü Kahramanmaraş’a giderken trenin mola verdiği İslahiye Fevzipaşa garında vagonun penceresinde dışarıya bakarken gördüğünü söyleyen Tıraş, aynı heyecanı yaşamaya devam ettiğini dile getirdi.

Bir asrı aşan hayatında acı, tatlı birçok olay yaşadığını ifade eden Tıraş, 17 Eylül 1961 Adnan Menderes’in idam edilmesine üzüldüğünü söyleyerek, "O daha yeni, ne suçu vardı da idam ettiler" dedi.

OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ

Yaşamı boyunca hep yeni şeyler öğrenmeye çalıştığını ifade eden Tıraş, geçen yıl da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlayan okuma-yazma seferberliği kapsamında kursa giderek okuma yazma öğrendi.

'AKŞAMLARI HİÇ YEMEK YEMİYORUM'

Halen kızına ev işlerinde yardım eden, bahçe işlerini de kendisi yapan Tıraş uzun yaşamanın sırrının ise az ve sağlıklı beslenmek olduğunu dile getirdi. Tıraş, "Az yemek yiyorum. Akşamları hiç yemek yemiyorum. Kendimi bildim bileli böyle beslenirim. Süt, yoğurt, pekmez gibi doğal yiyeceklerle besleniyorum. Her gün yürüyüş yapıyorum. Kendi işlerimi kendim görüyorum. Sabah erkenden kalkıp kızıma yardım ediyorum. Bahçe işleri ile de uğraşarak günlerimi geçiriyorum" diye konuştu.

Beraber yaşadığı kızı Hatice ise "Annemin çok şükür hiçbir ciddi rahatsızlığı yok. Bahçe beller, bahçeyi sular kendisine uğraş çıkartır. Hiç yerinde durmaz" dedi.

Mahalle Muhtarı Gülay Çetin ise "Fatma nine mahalle sakinlerine, torunlarına geçmiş yılları anlatmayı çok seviyor. Mahallemizin ninesi. Allah ona daha uzun ömür versin" diye konuştu.

(DHA)

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