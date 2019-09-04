2. Ferdinand!

İlginç olay Üzümlü ilçesinde arife günü yaşandı. Oral Sarıoğlu (55), 7 bin liraya 200 kilo ağırlığında kurbanlık boğa aldı. Hayvan, belediyeye ait mezbahaya götürüldüğü sırada Sarıoğlu’nun elinden kaçtı. İlçe merkezinde başlayıp evlerin bahçelerinde süren kovalamaca sonuç vermeyince Sarıoğlu, güvenlik güçlerine haber vererek hayvanı bayramın birinci gününde yakınlarıyla birlikte ilçenin yüksek kesimlerinde yeniden aramaya çıktı.

DRONE’LA ARADILAR

Havadan da arama yapmak için drone kiralayan Oral Sarıoğlu, bayramın üçüncü gününe kadar devam eden aramalardan sonuç alamayınca ümidini kesip yeni bir kurbanlık aldı. Çevre köylere de haber salıp kayıp hayvanı görenlerin kendisine ulaşmasını istedi. Bayramdan 22 gün sonra ilçeye 10 kilometre uzaklıkta, 3.200 metre yükseklikteki Sarıkaya yaylasında bir çoban, Sarıoğlu’na ulaşarak hayvanının kendi sürüsüne karıştığını söyledi.

GEÇEN YIL DA KURBANLIĞI KAÇMIŞ

Sürüden ayrılmak istemeyen hayvanın, yayla sezonu kapanana kadar orada kalması kararlaştırıldı. Geçen yıl da kurbanlığının kaçtığını ancak kısa sürede yakaladıklarını belirten Oral Sarıoğlu, “Yaşadıklarımız film gibi. Kaçması, kovalamaca sürecimiz, insanlara zarar vermemesi için gösterdiğimiz çaba ve emek çok fazla. Bölgedeki sürü sahipleri yabancı hayvanları birbirlerine haber verir. Şükür ortaya çıktı. Çoban bakımını yapacak. Yayladan inince de adak olarak kesmeyi düşünüyoruz” dedi.

KESİLMEYECEK

Hayvanın adak olarak kesileceğini öğrenen Haluk Levent harekete geçti. Boğayı satın alacaklarını duyuran Levent, hayvanı, geçen yıl Rize’den Trabzon Sürmene’ye kadar yüzen ‘Ferdinand’ın yaşadığı İzmir’deki çiftliğe götüreceklerini söyledi.