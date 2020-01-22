22 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 19:24:29
2 bin yıllık anıt ağaç yıkıldı
Türkiye’nin birinci, dünyanın ise ikinci en yaşlı ağacı olan 2 bin yaşındaki Juniperus Foedissima türündeki 'Ağıl Ardıç’ ağacının bir kısmı yoğun kar yağışı nedeniyle kırıldı.
Konya Taşkent'te '22 metre boyunda, 4 metre çapında ve 12 metre çevre genişliğinde' olan ağacı, karda yürüyüşe çıkan dağcı Hasan Hüseyin Kahriman kırılmış olarak bulup yetkililere haber verdi. Ağıl Ardıç, 2002'de tabiat anıtı olarak tescil edilmişti.
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