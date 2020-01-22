2 bin yıllık anıt ağaç yıkıldı

Konya Taşkent'te '22 metre boyunda, 4 metre çapında ve 12 metre çevre genişliğinde' olan ağacı, karda yürüyüşe çıkan dağcı Hasan Hüseyin Kahriman kırılmış olarak bulup yetkililere haber verdi. Ağıl Ardıç, 2002'de tabiat anıtı olarak tescil edilmişti.