  • Bist 100
    117651
  • Dolar
    6,0458
  • Euro
    6,6036
  • Altın
    304,6190
İstanbul
4 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Muhalifler katil Esed'in helikopterini düşürdü Muhalifler katil Esed'in helikopterini düşürdü
Malatya Valiliği'nden flaş açıklama: 6 bin 56 konut ağır hasarlı Malatya Valiliği'nden flaş açıklama: 6 bin 56 konut ağır hasarlı
Yaklaşıyor yaklaşmakta olan! TSK'dan sınıra komando ve mühimmat sevkiyatı Yaklaşıyor yaklaşmakta olan! TSK'dan sınıra komando ve mühimmat sevkiyatı
NATO'dan İdlib krizi hakkında flaş açıklama NATO'dan İdlib krizi hakkında flaş açıklama
Kalleş saldırı sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması! 'Durum endişe verici' Kalleş saldırı sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması! 'Durum endişe verici'
Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, "CHP, FETÖ'ye teslim oldu" demişti! partiden ihraç edildi! "CHP üyeliğinden dün ihraç edildiğimi öğrendim" Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, "CHP, FETÖ'ye teslim oldu" demişti! partiden ihraç edildi! "CHP üyeliğinden dün ihraç edildiğimi öğrendim"
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Kış aylarında nasıl elektrik tasarrufu yapılır? Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Kış aylarında nasıl elektrik tasarrufu yapılır?
Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkı itiraf etti! Defne Samyeli, eski aşkı Cem Yılmaz'ı silemedi Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkı itiraf etti! Defne Samyeli, eski aşkı Cem Yılmaz'ı silemedi
Bitlis'te köy yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı Bitlis'te köy yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
ABD'ye tahliye edilmişlerdi! Koronavirüs tespit edildi ABD'ye tahliye edilmişlerdi! Koronavirüs tespit edildi
2 bin 750 artçı olmuştu: Manisa için sevindiren deprem açıklaması geldi 2 bin 750 artçı olmuştu: Manisa için sevindiren deprem açıklaması geldi
Yanlış metroya bindiğini fark edince dışarı atladı Yanlış metroya bindiğini fark edince dışarı atladı
İşe geç kalma korkusundan yanlış bindiği metrodan atladı İşe geç kalma korkusundan yanlış bindiği metrodan atladı
Filipinler ABD'i kovuyor Filipinler ABD'i kovuyor
Gamze Özçelik'in eski sevgilisi ve boşandığı eşi Survivor'da aynı takımda yarışacak Gamze Özçelik'in eski sevgilisi ve boşandığı eşi Survivor'da aynı takımda yarışacak
Hafter ve BAE'ye ABD'de dava açıldı! Savaş suçundan yargılacak Hafter ve BAE'ye ABD'de dava açıldı! Savaş suçundan yargılacak
Başörtülü kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli savcı huzurunda inkâr etti Başörtülü kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli savcı huzurunda inkâr etti
Bakan Akar'dan İdlib'teki şehitlerimiz için başsağlığı mesajı Bakan Akar'dan İdlib'teki şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
Konya’da İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu! Konya’da İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu!
Palandöken'de buz şöleni Palandöken'de buz şöleni
MHP lideri Bahçeli: Katil Esed defolup gidene kadar yüreğimiz soğumayacaktır MHP lideri Bahçeli: Katil Esed defolup gidene kadar yüreğimiz soğumayacaktır
Çocuğunu görmek isteyen adam kayınpederi tarafından bıçaklandı Çocuğunu görmek isteyen adam kayınpederi tarafından bıçaklandı
Meteoroloji saat verip uyardı: Çığ, kar, buzlanma ve don Meteoroloji saat verip uyardı: Çığ, kar, buzlanma ve don
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Şubat 2020 Salı 12:08:15 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 12:10:11

2 bin 750 artçı olmuştu: Manisa için sevindiren deprem açıklaması geldi

Manisa'da, 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından, 2 bin 750 artçı şok oldu. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Soma- Kırkağaç, Gelenbe Fay Zonu ve Akhisar faylarının birbirini tetikleyecek şekilde kırıldığını, 3 fayın da birbirini tetikleyecek şekilde kırılmasının enerji boşalımını dağıttığı anlamına gelebileceğini söyledi. Sözbilir, tetikleme olmazsa, depremlerin biteceğini kaydetti.

Manisa, 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı oldu. Sarsıntılarla ilgili bölgede oturanları rahatlatan açıklama İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den geldi. Soma- Kırkağaç, Gelenbe Fay Zonu ve Akhisar faylarının birbirini tetikleyecek şekilde kırıldığını ve 3 fayın da birbirini tetikleyecek şekilde kırılmasının enerji boşalımını dağıttığı anlamına gelebileceğini söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, ayrıca bölgede sönümlemelerin başladığını, yeni bir tetikleme olmadığı sürece, Manisa'da yaşanan bu ölçekteki depremlerin biteceğini belirtti. Prof. Dr. Sözbilir, "O bölgede 22 Ocak'ta yaşanan 5.4'lük büyüklükteki ana şoktan sonra, yaklaşık 2 bin 750 artçı şok oldu. Bunların hepsi fay üzerinde gerçekleşmedi. Burası üç fayın kesiştiği bir bölge. Depremlerin büyük bölümü Soma Kırkağaç ve Akhisar fayı tarafından karşılandı. Aynı zamanda Gelenbe fayı da belli depremler üretti. Ama şu anda sönümleme dönemine geçildi. Veriler onu gösteriyor. Aralarda 5'e, 4.8'e kadar varan çok sayıda deprem oldu. Şu anda sönümleme dönemi yaşanıyor. Yani bu ölçekte yaşanan depremlerin biteceği anlamına geliyor. Yeni bir tetikleme olmadığı sürece, bölgede deprem aktivitesi belli şekilde sönümlenecektir" diye konuştu.

"HENDEK TABANLI ÇALIŞMALAR YAPILMALI"

Batı Anadolu ölçeğindeki fayların çok fazla bilindiğini ve bu faylar üzerinde çok fazla çalışmadığını söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, "Fayların gelecekte ne tür büyüklükte deprem üreteceklerini bilmek için geçmişleri ile ilgili bilgi toplamak gerekiyor. Bu da paleosismoloji (hendek) çalışması ile ortaya çıkarılabilir. Burada tabi dünya ölçeğinde yapılan çalışmalarda fayların uzunluklarıyla, üreteceği deprem büyüklüğü arasında bir ilişki var. Bu ilişkiye göre İzmir, Manisa çevresindeki fayların maksimum çıkabileceği büyüklük, 7.1 ve 7.2. 7 civarına kadar deprem üretme potansiyeline sahip. Şu anda kırılan örneğin Gelenbe fayı, 6.9 şiddetine kadar deprem üretebiliyor. Soma- Kırkağaç fayı 6.8'e kadar çıkabiliyor. Akhisar fayı 6.4'e kadar çıkabiliyor. Bu fayların gelecekteki aktiviteleri ile ilgili bilgi elde edebilmek için geçmişini ortaya koymak gerekiyor. Bunun için de paleosismoloji dediğimiz, hendek tabanlı çalışmaları yapmak lazım" dedi.

"DEPREM MASTER PLANI HAZIRLANMALI"

Soma- Kırkağaç fayının büyük bir bölümünün kırıldığını, böylece 6.8'lik bir fayın, 5.4'lük enerjiyi boşaltmış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, Acilen Deprem Master Planları'nın hazırlanması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: 

"Bu depremler yıkıcı büyüklükte olmayan depremler. 6'ya yaklaşmadığı sürece can ve mal kaybı pek yaşanmaz. Bundan sonra ciddi ve hızlı çalışmalar yapılmalı. Türkiye ölçeğinde içerisinden diri fay geçen bütün kentlerde benzer çalışmaların yapılması lazım. Deprem Master Planı hazırlanmalı. Deprem Master Planı'nda, şehrin içindeki diri fay zonlarının haritalandırılması, bu zonlar üzerinde kalan bina stokunun ortaya çıkarılması, bu binaların iyileştirilmesi, sıvılaşma riski taşıyan bölgelerin ortaya çıkarılması, onların içinde kalan binaların iyileştirilmesi konuları yer alacak. Bu çalışmalar yapıldığında özellikle jeolojik anlamda sakıncalı olan kesimlerdeki binaların durumu, depremden önce nasıl davranış göstereceği önceden bilinebilir. Bunlar ortaya konularak binaları güçlendirmek gerekiyor."

(DHA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER