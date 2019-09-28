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28 Eylül 2019 Cumartesi 21:51:16 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 22:19:28

2. Abdülhamid döneminin önemli projelerinden Hicaz Demir Yolu'nun restore edilmesi planlanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), Sultan 2. Abdülhamid döneminin önemli projelerinden Hicaz Demir Yolu'nun restorasyonu için Ürdün'ün başkenti Amman'da toplandı.

Hicaz Demir Yolu hattının turistik gelenek olmaktan taşımacılığa dönüştürülmesi konusunun ele alındığı toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) temsilciler, Ürdün Hicaz Demir Yolu Hattı Müdürü Salah el-Levzi ve yetkililer katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında görevli mühendis Hasan Alsancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hicaz Demir Yolu'nun en eski hatlardan biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin demir yolu taşımacılığındaki deneyimlerini paylaşması gerektiğini söyledi.

Levzi de geçen 20 yılda Türkiye'deki demir yolu taşımacılığında yaşanan büyük gelişime dikkati çekerek, "Hicaz Demir Yolu, bölgedeki en eski hatlardan biri. Daha hızlı ve daha ucuz demir yolu taşımacılığına ihtiyacımız var. Ürdün bu hattın sürdürülebilirliğini istiyor." dedi.

Hattın restorasyonu konusunda Türkiye'den büyük ilgi ve destek olduğuna işaret eden Levzi, bölge ülkelerinin de restorasyona ilgi gösterdiğini belirtti.

Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine arasında inşa ettirilen "Hicaz Demir Yolu" Osmanlı'nın son mega projelerinden biri kabul ediliyor.

“ÇILGIN PROJE”YE KARŞI ÇIKANLAR

 

Hicaz Demiryolları;, plan, proje, yapım ve işletme safhalarında sürekli saldırılara maruz kalmıştı. İngiliz ve Fransız devletleri, Orta Doğu’ya yönelik planlarına darbe indireceği için projeye karşı çıkıyorlardı. Doç. Dr. Said Öztürk, konuyla ilgili araştırmasında, muhalif kesimlerin karşı çıkışlarını detaylı olarak anlatıyor. II. Abdulhamid’in muhalifleri de, yabancı ülkelerin dümen suyunda, Hicaz Demiryolları aleyhine tezviratta bulunuyorlardı. Eleştiriler inşa dönemi ve sonrasında da devam etmişti. Genelde şu görüş dile getiriliyordu: “Abdülhamid, Osmanlı donanmasını görmezden gelmiş,  Batılı devletler donanmada güçlü ve üstünken o buraya yatırım yapmamış ve demiryollarına yönelmiştir. Hem ülkenin bunca borcu varken bu büyük yatırımlara ne gerek var? Bizim teknik donanımımız bu projeyi bitirmeye yetmez.” Proje bitip, hizmete başladığında Genelkurmay yarbaylarından M. Süreyya Bey 1921 yılında kaleme aldığı, “Donanma mı? Şimendifer mi?” adlı kitabında, bu eleştirilere cevap vermişti: “Mevcut hatta ilaveten bir şimendifer ana hattı daha inşa edilse Kürdistan, Irak Suriye, Anadolu hep birbirine bağlanmış olmaz mı? Bu iyi olmaz mı? Medine’den San’a’ya (Yemen), Suriye’den Mısır’a acaba şimendifer hatları inşa edilemez mi? Hicaz Şimendifer hattına itiraz edenler, gülenler, hattın şimdi varidat (gelir) bile elde etmesini görmüyorlar mı?”

İNGİLİZ HÜKÜMETİ, DEMİRYOLUNU TAHRİP EDENE ÖDÜL VERİYORDU

Proje sadece fikir bazında değil, fiili saldırılara da maruz kalmıştı. Yapım sırasında İngiliz casusların örgütlediği yerli halktan kimi gruplar ile “yerli halk kılığındaki provokatörler”, şantiyelere saldırılar düzenliyordu. İngilizler, bölge halkını, “tren yolunun eski anane ve adetleri bozacağını, Araplar’ın hayatlarının bir parçası olan develerin işlevsiz kalacağını, Mukaddes Beldeler’e hürmeten bölgedeki insanlara Osmanlı Hazinesi’nden yapılan yardımların, artık Türkler’in kolayca buralara ulaşacağı için kesileciği” gibi yalanlarla kışkırtıyorlardı. Hat işletemeye açıldığında da bu saldırılar durmamıştı. Açılıştan 8 yıl sonra, 1916’da bölgedeki cinsi sapık İngiliz casusu Thomas Edward Lawrance’in örgütlediği gruplar Maan-Medine arasındaki 680 km’lik kısmı bombalarla tahrip etmişti. I. Dünya Savaşı sırasında da İngiliz hükümet temsilcileri, Hicaz Demiryolları’na yönelik saldırılardan getirilen ray ve traversler için para ödülü vermeye başlamıştı. Bu pis plan, organize saldırılar dışında, ödüle göz diken kimilerinin ferdi saldırılarını da tetiklemişti. Bütün bu süreçte çok sayıda Müslüman mühendis, işçi ve demir yolu çalışanı şehit olmuştu.

AA

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