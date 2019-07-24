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24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:45:56 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:50:31

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule blokları geldi

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak köprü için Avrupa ve Anadolu yakalarında çalışmalar sürüyor. Her biri 800 ton ağırlığındaki 4 kule blokunun ilk sevkiyatı deniz yoluyla şantiye alanına ulaştırıldı.

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, kule bloklarının ilk sevkiyatı yapıldı.

Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmaları sona erdi.

Köprünün Avrupa yakasında yer alacak kule kesonlarını batırma çalışmaları 9 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

Asya yakasında, Lapseki'nin Şekerkaya mevkisinde yerleştirilecek kesonun batırılması için ise 25 Mayıs'ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katılımıyla tören düzenlendi.
Törenin ardından batırma çalışması başlayan, 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasına ait kule kesonu saatte 40 santimetre batma hızıyla yaklaşık 24 saatte dip montajına ulaştı.

İLK KULE BLOKLARININ SEVKİYATI YAPILDI

Devam eden çalışmalar kapsamında köprünün çelik imalatını yapan Çimtaş tarafından, Bursa'nın Gemlik ilçesinde imal edilen köprü kule bloklarının ilk kısmı tamamlandı. Her biri 800 ton ağırlığındaki 4 kule blokunun sevkiyatı yapılıp "1915 Çanakkale Köprüsü" şantiye alanına deniz yoluyla ulaştırıldı.

Köprünün diğer bloklarının imalatının sürdüğü, tamamlanmalarının ardından Çanakkale'ye gönderilecekleri öğrenildi.

Çimtaş tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde toplamda 90 bin tonu bulacak çelik kule ve çelik tabliye imalatı gerçekleştirilecek.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak. Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.
2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

"2x3" şeritli hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

(AA)

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