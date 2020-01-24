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24 Ocak 2020 Cuma 10:57:42 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 11:11:17

19 yıl geçti ama Şehit Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Diyarbakırlılar 19 yıl önce silahlı saldırıda 5 mesai arkadaşı ile şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı unutamıyor. Peki, Ali Gaffar Okkan kimdir? Diyarbakır’da hangi çalışmalara imza attı?

TM Dijital Haber Merkezi

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya’nın Hendek ilçesinde 1952 yılında doğdu. 30 Eylül 1970 tarihinde Polis Kolejinden, 29 Eylül 1973 tarihinde Polis Akademisinden mezun olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne Komiser Yardımcısı olarak atandı. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne 1993 yılında terfi eden Okkan, Kars Emniyet Müdürü olarak atandı. 1997 yılında Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı.

DİYARBAKIR’DA DERİN İZLER BIRAKTI

Diyarbakır’da yaptığı çalışmalarla halkın sevgisini kazanan Okkan, 24 Ocak 2001 yılında uğradığı hain terör saldırısında polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy ile beraber şehit düştü.

Diyarbakırlılar kendilerinde derin izler bırakan Ali Gaffar Okkan’a duydukları sevgi nedeniyle çocuklarına onun ismi vererek hatırasını yaşatıyor. Kadın polisler, Diyarbakır’da ilk kez Okkan’ın emriyle trafiği yönetti.

KADIN POLİSLERİ GÖREVLENDİRDİ

İki küçük otomobil alan Okkan, mavi beyaz renklere boyattığı otomobillerde 2’şer kadın polis görevlendirdi. Bir otomobil kayıp çocukları toplayıp ailelerine teslim ederken diğeri ise yürümekte zorlanan yaşlıları gidecekleri yerlere taşıdı.

Sokakta çalıştırılan çocukların sorunlarıyla da yakından ilgilenen Ali Gaffar Okkan, ailelerine destekte bulunup onları eğitime kazandırdı. Gençleri terör örgütlerinden ve uyuşturucu şebekelerinden uzak tutmak için spora yönlendiren Okkan, amatör spor kulüplerine de malzeme yardımında bulundu.

“GARİBAN DOSTUYDU, ÇOCUKLAR SEVİNSİN İSTERDİ”

Diyarbakır’da 19 yıl önce uğradığı hain terör saldırısında şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın dostları, Okkan ile anılarını unutmadı.

Okkan’ın gariban dostu olduğu belirten çocukluk arkadaşı Mustafa Gezici, “Hastanede ufak bir delikanlı tepsiyle simit satıyordu. Kendisi de fırıncı olduğu için çocuğu çağırdı. Tepsideki simitlerin hepsini aldı ve hastanedeki doktorlara, hemşirelere dağıttı. Gariban dostuydu, çocuk sevinsin isterdi.” dedi.

“ONUN YAPTIĞI İYİLİĞİ KİMSE GÖRMEZDİ”

Ali Gaffar’ın memleket için önemli birisi olduğunu dile getiren çocukluk arkadaşı Şehabettin Dikbayır, “ İyi bir insandı. Karakteri çok düzgündü. Fakir fukaraya yardımı, muhtaçlara el uzatmayı severdi. Hiç kimse de yaptığı iyiliği görmezdi.” şeklinde konuştu.

“DİYARBAKIRLILAR ONA BABA DERDİ”

Diyarbakırlıların Ali Gaffar’ı çok sevdiğini belirten yakın arkadaşı Bedri Nal, “Televizyonda alt yazı geçti. Arkadaşım aradı, bir anda şoke olduk. Diyarbakır’da böyle bir şey olacağını düşünemezdik, ‘Ben çok rahatım.’ derdi. Diyarbakır’dan gelen fındık işçileri Gaffar için ‘O bizim babamız.’ derlerdi.” dedi.

“Ali Gaffar Okkan” ismi, memleketi Hendek’te olduğu gibi Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki polis meslek yüksekokulu, sokak, cadde ve salonlarda da yaşatılıyor.

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