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01 Ocak 2020 Çarşamba 22:03:33 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 22:04:35

19 yaşındaki genç kadın Güney Kıbrıs ile İngiltere arasında krize neden oldu

Güney Kıbrıs'ta 17 Temmuz'da eğlence merkezi Ayia Napa'da 12 İsrailli turistin cinsel istismarına uğradığını iddia eden 19 yaşındaki bir İngiliz kadının, 'yalan beyanda' bulunduğu iddiasıyla suçlu bulunması kriz çıkardı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve İngiliz medyası, karara tepki gösterdi. Sosyal medyadan da Güney Kıbrıs'a boykot için kampanya başlatıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, kararla ilgili olarak, ‘adil yargılanma garantisine dair ciddi kaygı var’ açıklamasını yaptı. Açıklamada, İngiltere hükümetinin konuyu Rum makamlarının önüne getireceği belirtildi. İngiliz medyasından Daily Telegraph, Sun, Daily Mail ve The Guardian gazeteleri de olayı manşetten verdi.

KIBRIS'A BOYKOT ÇAĞRISI

Sosyal medyada da #boycottcyprus etiketiyle kampanyalar başlatıldı. Olaya tepki gösterenler; Güney Kıbrıs’ı ‘cinsel istismarı desteklediği, kadın-kurbanları desteklemediği için gidilmemesi gereken ülke’, ‘kadınlara göre bir yer değil’, ‘gerici bir ülke’ olarak nitelendirdi. İngiliz kadının annesi de, “Ayia Napa'ya gitmeyin. Kadınlar için güvenli bir yer değil orası” açıklamasını yaptı.

Rum Barolar Birliği Başkanı Doros Yoannidis davanın 'kamu yararı' nedeniyle başsavcılık tarafından iptal edilmesini istedi. Rum Başsavcı Kostas Kliridis ise konuya muhtemel müdahalesinin yargıya müdahale anlamına geleceğini söyledi. Ardından, Rum Yönetimi Sözcüsü Kiriakos Kusios, Rum yargısına tam destek belirtti.

İngiliz basınından Daily Mail olaya geniş yer verdi. Gazete, Rum makamlarının 12 İsrailli genci cinsel istismar suçlamasından kurtarmak için yöntem arıyor olabileceğini yazdı. Gazete söz konusu davanın, Kıbrıs’ın büyük ölçüde turizme dayalı bir ülke olmasına ve İsrail ile dostane ilişkilerine bu kadar önem veren bir ülke açısından ‘iletişim felaketi ve diplomatik kabus’ olduğunu belirtti. Guardian da Rum tarafındaki aktivistlerin ‘dava, İsrail ile diplomatik ilişkiler bozulmasın diye bu noktaya sürüklendi’ değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İngiliz kadın, 17 Temmuz’da iş seyahati için gittiği Kıbrıs’taki turistik Ayia Napa bölgesindeki bir otelde, 12 İsraillinin cinsel istismarına uğradığını iddia etti. Olaydan birkaç saat sonra polise şikayette bulundu. 12 İsrailli, şikayet üzerine gözaltına alındı. Ancak 10 gün sonra kadın şikayetini geri çekti. Şikayetini geri çektiğine dair belgeyi imzaladıktan sonra ise gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 12 İsraillinin tümü serbest bırakıldı ve ülkelerine döndü. Devam eden mahkemede ise İngiliz kadın 'yalan beyandan' dolayı suçlu bulundu.

DHA

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