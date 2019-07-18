18 Temmuz reyting sonuçları! Benim Tatlı Yalanım, Güven Bana, Yaparsın Aşkım kim birinci oldu?

18 Temmuz reyting sonuçları güncel olarak takip edilen konuların başında geliyor. Benim Tatlı Yalanım, Güven Bana, Yaparsın Aşkım kim birinci oldu? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bugün Star TV'de Benim Tatlı Yalanım, ATV'de Güven Bana, FOX TV'de Yaparsın Aşkım, Show TV'de Belalı Tanık ve Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2 izleyici ile karşı karşıya gelecek. 11 Temmuz reyting sonuçlarına baktığımızda Benim Tatlı Yalanım zirvede yerini aldı. Güven Bana üçüncü oldu. Dördüncü sırada Yaparsın Aşkım, beşinci sırada ise Benim Tatlı Yalanım (Özet) yer aldı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim olacak?

18 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI!

18 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 18 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

11 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI!

TOTAL

AB

ABC