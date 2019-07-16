18 Temmuz A101 aktüel ürünler listesinde neler var? A101 18 Temmuz aktüel kataloğu yayında!

18 Temmuz A101 aktüel ürünler listesinde neler var? merak ediliyor. A101 18 Temmuz aktüel kataloğu yayında. Herhafta müşterilerine uygun fiyat avantajı ile sunulan ürünler A101'de yok satıyor. Perşembe günleri yenilenen aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. A101 18 Temmuz aktüel ürünler bu hafta yine müşterileri heyecanlandıracak cinsten. A101'de bu hafta; Toshiba marka 43L2863DAT 43” Full hd smart led tv 2.099 TL, Singer dikiş makinesi 699 TL, Felix yağ ve su ölçer dijital baskül 59.95 TL, Kiwi marka elektrikli cezve 29.95 TL, Fantom dik süpürge 119 TL'den müşterileri sunulacak.

18 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

A101'de bu hafta; Toshiba marka 43L2863DAT 43” Full hd smart led tv 2.099 TL, Singer dikiş makinesi 699 TL, Felix yağ ve su ölçer dijital baskül 59.95 TL, Kiwi marka elektrikli cezve 29.95 TL, Fantom dik süpürge 119 TL'den satılacak.

A101 18 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA!