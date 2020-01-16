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16 Ocak 2020 Perşembe 00:29:19 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 00:30:07

18 suçtan 36 yıl hapis cezası bulunan karı- koca yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 suçtan 36 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.D. ve karısı K.D. polis tarafından yakalandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye sırasında Hurdacılar Sitesinde şüphe üzerine, karı- koca olduklarını söyleyen 2 kişiyi durdurdu. Üzerlerinden kimlik çıkmayan şüpheliler, kendilerini M.O. ve H.D. olarak tanıttı. Asayiş büro amirliğine getirilen şüphelilerden parmak izi incelemesinde erkeğin M.D., kadının ise eşi K.D. olduğu belirlendi.

Yakalanan M.D.'nin Antalya'da 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'silahla yağma' ve 2 ayrı 'hırsızlık' suçundan ayrıca Manavgat ve Serik ilçelerinde 4 ayrı hırsızlık olayından kesinleşmiş toplam 17 yıl 11 ay, eşi K.D.'nin ise Antalya, Serik ve Manavgat'ta 6 ayrı hırsızlık olayının yanı sıra iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından toplam 18 yıl 3 ay hapis cezası ve 8 bin TL adli para cezasının bulunduğu belirlendi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Adliyeye getirilen şüphelilerden K.D.'nin kucağında küçük çocuğunun bulunduğu görüldü.

DHA

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