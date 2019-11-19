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19 Kasım 2019 Salı 11:31:13 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 11:31:58

16 yılda 30 bin futbol sahası kadar toprak kurtarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları sonucu milyonlarca hektar alanda erozyonla toprak taşınmasının önüne geçildi.

İklim değişikliği, kuraklık, çölleşme ve küresel ısınma dünyanın ortak sorunları olarak dikkati çekiyor. Topraklarının yüzde 65'i kurak ve yarı kurak olan Türkiye de bu sorunlardan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamında ulusal çapta pek çok proje, eğitim ve eylem planını hayata geçirdi.

Ülkenin, söz konusu mücadele kapsamında attığı en önemli adımlardan biri 1998'de Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'ni imzalaması oldu. Bu kapsamda 2005'te "Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı" ve 2014 yılında 2015-2023 dönemini kapsayan "Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi" hazırlandı. Bu yıl da ulusal strateji ile eylem planının güncelleme çalışmalarına başlandı.

Strateji ve eylem planı kapsamında kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin etkin şekilde toplanması ve raporlanması için web tabanlı izleme, değerlendirme ve raporlama sistemi (http://cmusepcem.gov.tr) hayata geçirildi. Türkiye adına ilk rapor, geçen yılın ağustos ayında Birleşmiş Milletler'in PRAIS (Performans Değerlendirme ve Uygulama Sistemi) portalına yüklendi.

Çölleşmeye karşı orman ve tarım arazilerinde çalışma

Bakanlık, çölleşmeyle mücadele kapsamında, arazi tahribatının dengelenmesi, kuraklık yönetim planlarının hazırlanması, uluslararası çölleşmeyle mücadele eğitimleri, kum ve toz fırtınasına karşı bölgesel iş birliği ile iklim değişikliği ve tarımsal kuraklıkla mücadele çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Ayrıca, Yukarı Sakarya Havzası Arazi Tahribatının Dengelenmesi ile Türkiye Toprak Organik Karbonu Modeli ve Haritalanması projelerinin de aralarında olduğu bazı faaliyetler yürütülüyor.

Arazi tahribatının dengelenmesi çalışmaları sonucu hazırlanan "Türkiye Arazi Tahribatının Dengelenmesi Ulusal Hedef Raporu" kapsamında, Türkiye'de 2023'e kadar orman varlığının yüzde 30 düzeyine ulaştırılması, arazi toplulaştırma çalışmalarının en az 140 bin kilometrekare alanda tamamlanması ve 6,3 milyon hektar sulanan alanın 2030'da 8,5 milyon hektara ulaştırılması hedefleniyor.

Erozyonla mücadele seferberliği

Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında, 1946-2002 döneminde toplam 470 bin 243 hektar, 2003-2018 döneminde de 1 milyon 58 bin 221 hektar alanda erozyon kontrol çalışması yaptı.

Ülkede geçen yıl sonuna kadar 8,9 milyon hektar alanda ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu ve mera ıslahı çalışmaları gerçekleştirildi.

OGM verilerine göre, bu alanda 56 yılda yapılan çalışmanın yaklaşık 2 katı son 16 yılda yapıldı. Böylelikle 16 yılda, 30 bin futbol sahası kadar toprağın erozyonla taşınması önlendi. 1970'li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarı yıllık 500 milyon ton iken, iyileştirme çalışmaları sonucu 2018 yılı itibarıyla bu rakam 154 milyon tona düşürüldü. Bakanlık, 2023'te erozyonla taşınan toprak miktarının yıllık 130 milyon tona indirilmesini hedefliyor.

(AA)

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