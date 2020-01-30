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30 Ocak 2020 Perşembe 12:08:15 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 12:09:05

16 yaşında azmiyle 4 ayda 25 kilo verdi

Obezite hastalığından dolayı fiziksel problemler yaşayan 16 yaşında Mehmet Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kapısını çalarak başladığı tedavi sürecinde 4 ayda 25 kilo vererek yeniden hayata tutundu

Gaziantep'te yaşayan ve fazla kiloları nedeniyle fiziksel açından hareket etmekte zorluk yaşayan Mehmet Karaşahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Obeztide Danışmanlık Birimi'ne başvurdu. Buradaki görevli diyetisyenlerin yönlendirmeleri ile tedavisine başlanılan Karaşahin, kararlılığı ile 4 ay gibi kısa sürede 25 kilo vermeyi başardı. Henüz 16 yaşında olan Mehmet, azmiyle de herkese örnek oluyor.

Obezite Danışmanlık Birimi'nde görev yapan diyetisyen Esra Merve Çarık, 4 aylık süre zarfında ciddi yol kat eden Mehmet'i kutlayarak, "Umarım Mehmet'in azmi diğer obezite hastalarına da örnek olur. Obezite ile mücadelede en etkin ve sağlıklı yol, kararlılıkla ve azimdir" dedi.

"Yürümek için servis aracına binmemeye başladım"

Obezite problemi nedeniyle tedavi gören Mehmet Karaşahin, fazla kilolarının ciddi sıkıntılar oluşturduğunu aktararak, “Tedavi başladığında doktorum bana uygun bir diyet listesi hazırladı. Diyet programım sayesinde ve gün içinde yaptığım egzersizler sayesinde 25 kilo verdim. Kat ettiğim yol, zor bir süreci kapsıyordu ancak ben azmimle başarılı geldiğimi düşünüyorum. Spor yapmaya vaktim olmuyordu. Bu nedenle okul ve ev arasında kullandığım servis aracına binmeme kararı aldım. Okula yürüyerek gitmeye başladım. Bu durum da akabinde sağlık açısından bana bir takım avantajlar kazandırdı. Bunun yanı sıra evde pratik olarak yapabileceğim spor aletleri satın aldım. Doktorumdan da çok memnun olduğumu ifade etmek isterim. Başarımda çok büyük bir payı var” şeklinde konuştu.

Anne Hatice Karaşahin ise oğlunun 4 ay öncesine kadar çok kilolu olduğunu hatırlatarak, “Fiziksel açıdan hareket etmekte çok güçlük yaşıyordu. Bu durum beni de çok olumsuz etkiliyordu. Doktorun verdiği diyet ve egzersiz listesine eksiksiz uyduk. Şu an çok mutluyum. Oğlum artık rahat hareket edebiliyor ve daha sağlıklı. Bu hizmeti bize sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(İHA)

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