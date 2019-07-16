16 Temmuz reyting sonuçları! Kimse Bilmez mi, Erkenci Kuş mu, Oflu Hoca'nın Şifresi mi, Yaparsın Aşkım mı kim birinci?

16 Temmuz reyting sonuçları merak ediliyor. Kimse Bilmez mi, Erkenci Kuş mu, Oflu Hoca'nın Şifresi mi, Yaparsın Aşkım mı kim birinci? sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam ATV'de Kimse Bilmez, Star TV'de Erkenci Kuş, Show TV'de Oflu Hoca'nın Şifresi, FOX TV'de Yaparsın Aşkım ve TV8'de Kötü Çocuk yapımları izleyici karşısına çıkıyor. 9 Temmuz reyting sonuçlarına baktığımızda Total'de ATV'de ekrana gelen Kimse Bilmez zirveyi kaptı. AB grubunda ise Star'da ekrena gelen Erkenci Kuş birinci oldu. Peki, bu haftanın birincisi kim oldu? 16 Temmuz reyting sonuçları sizlerle...

16 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI!

16 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 16 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

9 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI!

TOTAL

AB



ABC