150 lira için arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ocak günü saat 05.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kevenli TOKİ Blokları 5. Sokak üzerinde bıçakla yaralanan bir kişinin özel bir hastaneye getirilmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. Hayati tehlike arz edecek şekilde kesici aletle yaralanan şahsın sevk edildiği Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün saat 15.00 sıralarında hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, “Görevlilerimizce, maktulün ve ‘kasten öldürme’ olayının şüpheli/şüphelilerinin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; şüpheli ya da şüphelilerin olayın olduğu sokak veya mahallede ikamet edebileceği değerlendirilerek mahallede ikamet edenlerin bilgisine başvuruldu. Yapılan sokak ve kamera çalışmalar sonrası maktulün Ü.O. olduğu, şüphelinin ise K.K. olduğu tespiti üzerine; olaydan yaklaşık 10 saat sonra şüpheli K.K. İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, ‘maktul Ü.O.’nun kendisinin arkadaşı olduğunu, borç olarak verdiği 150 TL’yi uzun zamandır ödemediğinden dolayı gündüz saatlerinde aralarında tartışma çıktığını, maktulün gece geç saatlerinde ikametine geldiğini, çıkan tartışma esnasında 'sinkaf'lı sözler söylemesi üzerine bıçakla yaralayıp ikametten ayrıldığı’ beyanında bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.