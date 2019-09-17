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17 Eylül 2019 Salı 10:25:49 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 10:28:17

15 yıl önce kaybettiği kimliğinin başına gelmeyen kalmadı

Trabzon’da 15 yıl önce kimliğini kaybeden 54 yaşındaki Alaattin Öksüz, kayıp kimliği yüzünden hem işinden oldu, hem hapse girdi hem de 10 yılı aşkın süredir mahkemelerde yargılanıyor

Her şeyin 2004 yılında Trabzon Belediyesi önünde kaybettiği kimlik yüzünden başladığını belirten Alaattin Öztürk, şu ana kadar 60 dosya üzerinden yaklaşık 200 duruşmaya girdiğini belirterek duruşmalarının halen sürdüğünü söyledi. Adına düzenlenen çekler ve çekilen krediler yüzünden çalıştığı okuldaki görevinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade eden Öztürk, kendisini dolandıran şahsın halen cezaevinde yattığını belirtti.

Banka tarafından ilk kez arandığında pek ciddiye almadığını ancak bankaya gittiğinde adına çekler düzenlenip kredi çekildiğini öğrendiğini belirten Öztürk, “2004 yılında kimliğimi belediye önünde düşürdüm. Belediyeye kayıp ilanı verdikten sonra yaklaşık 15 dakika sonra kimliğimi Zabıta Müdürlüğü'nden aldım. Ancak 2 yıl sonra 2006 yılından itibaren başıma sıkıntılar gelmeye başladı. Adıma kimlik çıkartılıp sahte kimlikle adıma şirket kurulmuş. Daha sonra şirket adına bankalardan alınan çekler üç ay içinde piyasaya sürüldü. Aradan yıllar geçtikten sonra banka beni aramaya başlıyor. 'Şu kadar borcun var, bunu neden ödemiyorsun' dediklerinde ben de; ararsa arasınlar benim Mersin ile ne işim var diyerek ciddiye almadım. 10 gün sonra tekrar bir telefon daha gelirken bende bankanın Trabzon’daki Şubesine gittim. Kimliğimi vererek işlemlere bakıldığında adam benim adıma Türkiye’yi dolandırmış. Çekler, krediler. 2006-2007 yılları arası görev yaptığım Trabzon merkezdeki okulda gözaltına alınıp ardından tutuklandım" dedi.

"200’E YAKIN DURUŞMAYA GİRDİM"

Şu ana kadar 200’e yakın duruşmaya girdiğini belirten Öztürk, “Yaklaşık 20’ye yakın dosyadan cezam kesinleşiyor. Avukat aracılığa cezalara itiraz edip tekrar yargılanarak tahliye oluyorum. 36 gün cezaevinde kaldım. Yapmadığım bir olay eğer benim üzerime kalmış olsaydı belki de ömür boyu ceza alacaktım. Şu an 60’a yakın dosyam var. Hepsinin duruşmasına girdim. Yıllardan beri devamlı bu dosyalarla yoğruldum. Hemen hemen 200’e yakın duruşmaya girdim. Bazılarında beraat ettim. Tek isteğim devletin beni koruması. Yüce adaletin tecelli etmesini bekliyorum” diye konuştu.

(İHA)

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