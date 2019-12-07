15 yaşında evlenen Döndü ninenin gelinlik hayali 85 yaşında gerçek oldu

Aksu ilçesinde yaşayan Döndü Metin, 15 yaşındayken İbrahim Metin ile evlendi. İmkansızlıklar nedeniyle düğününde gelinlik giyemeyen Metin'in 10 çocuğu ve 28 torunu dünyaya geldi.

Yaklaşık 30 yıl önce eşini kaybeden Metin, torunu kuaför Tülay Sezmiş'e bir gün yanına çağırarak, "Bir hayalim var onu gerçekleştirir misin? Hayatımda hiç gelinlik giymedim. Ölmeden tek isteğim gelinlik giymek." dedi.

Sezmiş eşi Serhat Sezmiş ile ninesinin 70 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Bir restoranı kiralayan ve gerekli hazırlıklıkları yapan Sezmiş çifti, bütün aileyi bir araya getirdi.

Çift, bütün aileye konuşma yaptığı sırada büyük bir sürprizlerinin olduğunu belirtti. Bu sırada en büyük torunlarının kolunda beyaz gelinliği ile restorana giren Döndü nine, hem oynadı hem de türkü söyledi.

Gelinliği iki saat boyunca üzerinden çıkarmadı

Çocuklarına ve torunlarına seslenen Döndü Metin, "Hepiniz cümleten hoş geldiniz. Sağ olun yavrularım. Çok mutluyum. Hayalim gerçek oldu. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

Tülay Sezmiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, babaannesinin hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Babaannesinin çok eğlendiğini anlatan Sezmiş, "Normalde etkinlikte 10 dakikalığına gelinlik giyecekti ama 2 saat süreyle üzerinden çıkarmadı. İnanılmaz mutluydu. 20 yaşındaki genç bir kız gelinliği giyse bu kadar mutlu olamazdı." diye konuştu.

Serhat Sezmiş ise kendilerinin de çok mutlu olduğunu belirterek, "O olmazsa hiçbirimiz orada toplanamazdık. Tek başına çocuklarını ve torunlarını bugünlere getirdi. Tek amacımız onu mutlu etmekti. Büyüklerimizin tepkisinden çekindik ama babaannemizin hayalini gerçekleştirmek tüm aileyi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

AA