15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil yangını!

D-100 kara yolu Edirne istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına doğru ilerleyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri gören otomobil sahibi, aracı durdurarak polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gerekli müdahalelerin ardından araçta inceleme yaptı. Yanan araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Yangın nedeniyle köprüde oluşan trafik yoğunluğu normal akışına döndü.

(AA)