15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil yangını!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir otomobil alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürüldü. Çıkan yangın nedeniyle köprüde oluşan yoğun trafik normal akışına döndü.
D-100 kara yolu Edirne istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına doğru ilerleyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri gören otomobil sahibi, aracı durdurarak polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gerekli müdahalelerin ardından araçta inceleme yaptı. Yanan araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.
Yangın nedeniyle köprüde oluşan trafik yoğunluğu normal akışına döndü.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Yargıtay'dan emsal karar: Kardeşinin üzerine dökerek yaralanmasına neden olduğu 'kaynar su' silah sayıldı
- Youtuber Arif Gökçek tarafından öldürülen gencin babası konuştu: Alacağı 15 bin liradan dolayı öldürdü
- Bursa'da genç kadını dövüp seyir halindeki araçtan attı
- Antalya'da okulun penceresinden düşen Ayşegül yaşam savaşını kaybetti
- Ceren'in katilinin ifadesi ortaya çıktı: Zevk alarak öldürdüm