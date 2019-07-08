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08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:38:49 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:40:22

15 Temmuz resmi tatil mi 2019! 15 Temmuz Bayramı önemi nedir?

15 Temmuz resmi tatil mi 2019 araştırması yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. 15 Temmuz Bayramı önemi nedir? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Temmuz ayının girmesi ile birlikte 15 Temmuz araştırmaları yoğun bir şekilde yapılmaya başlandı. 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak ifade eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından çalışılan başarısız darbe girişiminin yıldönümü yaklaşıyor. 15 Temmuz gecesi demokrasiyi savunan şehitlerimizi anmak için anma programları düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik günü büyük bir demokrasi örneği olarak tarihe yazılmıştır. Bu zaferi kutlamak için her yıl çeşitli etkinlikler yapılıyor. 15 Temmuz'un önemi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

15 Temmuz resmi tatil mi 2019 yoğun olarak araştırılan konuların başında yer alıyor.  15 Temmuz Bayramı önemi nedir? tüm vatandaşlar tarafından olduça merak ediliyor.  15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak ifade eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen başarısız darbe girişiminin yıldönümü yaklaşıyor.  Büyük bir demokrasi gününün yaşandığı bu gün  Demokrasi ve Birlik Günü olarak her yıl kutlanıyor. 15 Temmuz gecesi demokrasiyi savunan şehitlerimizi anmak için çeşitli programlar düzenliyor. 15 Temmuz resmi tatil mi ve 15 Temmuz'a dair merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık... 

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ 2019! 
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.
TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar şöyleydi;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

15 TEMMUZ BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?
Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fetullah Gülen’in liderliğini yaptığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye bağlı bir grup tarafından, TSK içindeki mensupları öncülüğünde askeri darbe girişiminde bulunulmuştur. 248 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen darbe girişimi milletimizin insanlığa örnek direnişi ve devletin diğer unsurlarının karşı koymasıyla başarısızlığa uğratılmıştır.

15 TEMMUZ’DA NE OLDU?
15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde örgütlenmiş olan FETÖ, savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı ve çılgın yeni bir darbe girişiminde bulunmuştur. Sokakta darbeye karşı çıkan vatandaşların üzerine tankları sürmüştür. Ankara ve İstanbul’da, Cumhurbaşkanlığı, parlamento, emniyet ve kamu binaları ile darbeye karşı çıkan insanları savaş uçaklarıyla bombalayan FETÖ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da suikast girişiminde bulunmuştur. Darbe girişimi halkın ve devletin diğer unsurlarının karşı koymasıyla başarısız olmuştur. 

Darbe girişimi başarılı olsaydı, binlerce masum insan hayatını kaybetmiş, demokrasi ve özgürlükler ortadan kaldırılmış ve Fetullah Gülen’in sapkın dini görüşleri ekseninde askeri bir diktatörlük kurulmuş olacaktı. Bu çağ dışı darbe girişimine farklı düşünceden toplumun bütün kesimleri; siyasal partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, medya ve iş dünyası şiddetle karşı koymuşlardır. Gelinen noktada kanlı darbe girişimi bastırılmış, devlet kurumları büyük oranda olağan işleyişine dönmüştür

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