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04 Temmuz 2019 14:42 | Perşembe

15 Temmuz tatil mi?

15 Temmuz tatil mi 2019! 15 Temmuz 2019 resmi tatil mi? soruları sosyal medya gündeminde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz 2019 resmi tatil mi?  soruları en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

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