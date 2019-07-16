16 Temmuz 2019 Salı 00:29:21 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 01:13:28
15 Temmuz paylaşımı büyük tepki çekmişti: CHP'li yöneticiye terör propagandasından soruşturma
CHP Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Yetkin Er hakkında sosyal medya hesabı üzerinden 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden "15 Temmuz gecesi yobazlar tarafından şehit edilen askerlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." şeklinde paylaşımda bulunan Yetkin Er hakkında soruşturma başlattı.
Hakkında gözaltı kararı verilen Er, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giderek teslim oldu.
Er'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
(AA)
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