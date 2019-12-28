  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9587
  • Euro
    6,6619
  • Altın
    289,2250
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bahçeli: MHP, Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vermektedir Bahçeli: MHP, Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vermektedir
Anne ve babasına kızıp, dövüp sokağa attıklarını söylemiş Anne ve babasına kızıp, dövüp sokağa attıklarını söylemiş
ANKA-S yerli ve milli uydu haberleşme sistemi testlerini tamamladı ANKA-S yerli ve milli uydu haberleşme sistemi testlerini tamamladı
70 milyon euro lazım dediler 4 yıldız futbolcuyu satışa çıkardılar 70 milyon euro lazım dediler 4 yıldız futbolcuyu satışa çıkardılar
ABD'nin skandal kararına sert tepki! ABD'nin skandal kararına sert tepki!
Benim Tatlı Yalanım final mi yapıyor? Benim Tatlı Yalanım finali izleme linki Benim Tatlı Yalanım final mi yapıyor? Benim Tatlı Yalanım finali izleme linki
14 suçtan sabıkası olan adam serbest kaldı 14 suçtan sabıkası olan adam serbest kaldı
Kuş Cenneti'nde yaralı bulunan peçeli baykuşun kanadına metal pim takıldı Kuş Cenneti'nde yaralı bulunan peçeli baykuşun kanadına metal pim takıldı
Ünlü sanatçı Kekilli yerli otomobile şarkı yazdı Ünlü sanatçı Kekilli yerli otomobile şarkı yazdı
Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi
MasterChef finali ne zaman 2019? MasterChef şampiyon ödülü 2019 ne kadar? MasterChef finali ne zaman 2019? MasterChef şampiyon ödülü 2019 ne kadar?
Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı katleden teröristin şartlı tahliye talebi kabul edildi Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı katleden teröristin şartlı tahliye talebi kabul edildi
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? VGM yükseköğretim bursu sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? VGM yükseköğretim bursu sonuçları açıklandı mı?
Samsun Büyükşehir Belediyesi üretilecek her 2 yerli otomobilin 55’incilerine talip Samsun Büyükşehir Belediyesi üretilecek her 2 yerli otomobilin 55’incilerine talip
Hollywood'u sallayan iddia! Jeniffer Aniston ve Brad Pitt yeniden aşk mı yaşıyor? Hollywood'u sallayan iddia! Jeniffer Aniston ve Brad Pitt yeniden aşk mı yaşıyor?
Altın yükselişine 2020'de devam edebilir Altın yükselişine 2020'de devam edebilir
AVM'ler yılı 160 milyar TL ciro ile kapatacak AVM'ler yılı 160 milyar TL ciro ile kapatacak
Devlet 'İstanbul Havalimanı'ndan 7 kat fazla kazanacak Devlet 'İstanbul Havalimanı'ndan 7 kat fazla kazanacak
İkinci el araç piyasasında canlılık sürecek İkinci el araç piyasasında canlılık sürecek
Adalet Bakanlığı memur alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı hakim savcı sınavı saat kaçta? Adalet Bakanlığı memur alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı hakim savcı sınavı saat kaçta?
Yeni yıldan dilekleri lösemiyi yenip köylerine dönmek Yeni yıldan dilekleri lösemiyi yenip köylerine dönmek
'Baharın müjdecisi' kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı 'Baharın müjdecisi' kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı
Japon centilmenliğine TOGG’dan cevap geldi Japon centilmenliğine TOGG’dan cevap geldi
Mehmet dedenin Burdur Gölü manzaralı barakasında keyif dolu yaşamı Mehmet dedenin Burdur Gölü manzaralı barakasında keyif dolu yaşamı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Aralık 2019 Cumartesi 16:02:24 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 16:03:55

14 suçtan sabıkası olan adam serbest kaldı

İzmir'de, boşanmak üzere olduğu eşi Anıl K. tarafından dövülen Helin K.'yi, komşuların ihbarı üzerine gelen polis kurtardı ancak 14 suçtan sabıkası bulunduğu öğrenilen Anıl K., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Olay, geçen çarşamba günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Balçova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Anıl K., boşanma aşamasında olan eşi Helin K.'yi (20) yaşadığı eve gelerek dövmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, kadını kocasının elinden kurtardı. Koca gözaltına alınırken, Helin K. eşinden şikayetçi oldu. İfadesinde eşinin uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucu ticareti yaptığını söyledi. Bu bilgi üzerine çiftin evi ile ve Anıl K.'nin aracında yapılan aramada, uyuşturucu maddeler ile 1 tabanca ve şarjör ele geçirildi. 14 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıkan Anıl K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ