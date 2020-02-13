14 Ocak Cuma okullar nerelerde tatil? İşte yarın okulların tatil olduğu il ve ilçeler

Soğuk hava ve kar yağışı Türkiye'de etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da birçok ilde okullar tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği iller...

MARDİN'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

MARDİN'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devamı nedeniyle Artuklu, Midyat, Yeşilli, Derik, Ömerli, Savur ve Dargeçit ilçelerinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ile hamile personelin ise idari izinli sayılacağı duyuruldu.

BİNGÖL'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği duyuruldu.

Bingöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma günü için ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİİRT'TE EĞİTİME KAR ENGELİ

SİİRT'te, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

HATAY'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

HATAY'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, kentte yarın için eğitime ara verildiğini duyurdu. Vali Doğan, açıklamasında, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeni ile 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır" dedi.

DOĞU KARADENİZ’DE 4 İLDE OKULLAR TATİL

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Artvin ve Bayburt'un genelinde, Giresun’da 2 ilçede ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edilirken, Gümüşhane’de ise taşımalı eğitim öğrenciler yarın izinli sayıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin ve Bayburt genelindeki okullar ile Giresun’un Doğankent ve Çamoluk ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Gümüşhane’de ise taşımalı eğitim gören öğrenciler yarın izinli sayıldı. Ayrıca Bayburt, Artvin, Giresun ve Gümüşhane'de engelli ve hamile kamu personellerine izin verildi.

DİYARBAKIR'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

DİYARBAKIR'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Diyarbakır Valiliği'nce, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Kar yağışı ve bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma günü Diyarbakır il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.

AĞRI'DA OKULLARA KAR TATİLİ

AĞRI Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle il merkezinde okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartlarından dolayı 14 Şubat Cuma günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerimizde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Valilik, engeli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağını bildirdi.

KAHTA VE SİNCİK'TE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde don ve buzlanma nedeni ile taşımalı eğitim yapılan okullarda, Sincik ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada don ve buzlanma nedeniyle sadece taşımalı eğitim gören öğrencileri için cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Sincik ilçesinde ise cuma günü tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

ŞIRNAK'TA EĞİTİME KAR ENGELLİ

ŞIRNAK'ta etkili kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşan buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan amile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

HAKKARİ VE 3 İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ

HAKKARİ'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.

Hakkari ve çevresinde iki gündür etkili olan kar yağışı nediniyle 94 köy ve 217 mezra yolu ulaşıma kapanırken, eğitime de 1 gün ara verildi. Valilik, olumsuz hava koşulları nediniyle Hakkari merkez, Yüksekova, Çukuca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların Cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

SİVAS'TA 'KAR' TATİLİ UZATILDI

SİVAS'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.

Tatil kararını Vali Salih Ayhan sosyal medyadan duyurdu. Ayhan, "Şehrimizdeki kar yağışının maşallahı var. Okulunuzu, öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı özlediğinizin farkındayım ama olumsuz hava şartlarından dolayı Sivas genelinde 14.02.2020 Cuma günü eğitime 1 gün daha ara veriyoruz. Kuşları ve sokak hayvanlarını unutmayın olur mu?" ifadelerini kullandı. Kamudaki hasta ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

KARS VE MUŞ’TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

KARS ve Muş'ta olumsuz hava koşullanı nedeniyle eğitime 14 Şubat Cuma günü ara verildi.

Muş Valiliği, aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi ile beklenen kar yağışı sebebiyle 14 Şubat 2020 Cuma günü İl genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı. Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağını bildirdi.

Kars Valisi Türker Öksüz, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Vali Öksüz, hamile ve engelli personelinin de izinli sayılacağını belirtti.

DHA