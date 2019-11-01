13 yıllık inadı servet kazandırdı

ZİHNİMDE BELİRDİ



ABD'nin Kuzey Carolina bölgesinde yaşayan tamirci William Goins, 13 yıldır 'Cash 5' adlı şans oyununda hep aynı rakamlarla büyük ikramiyeyi kazanmaya çalışıyordu. Geçtiğimiz günlerde bir kez daha şansını deneyen Goins, 323 bin 783 doların (yaklaşık 1 milyon 847 bin TL) sahibi oldu. Rakamların yıllar önce bir anda zihninde belirdiğini söyleyen Goins, kazandığı paranın çoğunu birikim için kullanacağını, küçük bir kısmıyla ise yeni bir motor ve balıkçı teknesi alacağını belirtti.



