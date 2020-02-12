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12 Şubat 2020 Çarşamba 21:22:38 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 21:28:44

13 Şubat okullar tatil mi? İşte yarın okulların tatil olduğu il ve ilçeler

13 Şubat okullar tatil mi? sorusuna yanıt arayanlar için beklenen açıklamalar gelmeye başladı. Olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yarın da birçok ilde okullar tatil edildi. İşte yarın okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Van genelinde okulların Perşembe ve Cuma günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde eğitim ve öğretime 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde 2 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de 2 gün süreyle ideri izinli sayılacaktır."

AĞRI'DA OKULLAR YARIN TATİL

AĞRI'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada Ağrı il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"İlimizde etkili olan kar yağışı ve soğuklara bağlı yollarda oluşabilmek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için il genelinde 13 Şubat 2020 Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır."

MUŞ'TA OKULLAR YARIN TATİL

Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"Muş’ta aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi nedenleriyle; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 13 Şubat 2020 Perşembe günü İl genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 13 Şubat 2020 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

BİTLİS'TE OKULLARA 2 GÜN KAR TATİLİ

Bitlis’te, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullar, yarın ve cuma günü tatil edildi.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkez ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullar, yarın ve Cuma günü tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli porsenelin de izinli sayılacağı belirtildi. Bitlis Valiliği, kar yağışı nedeniyle ağır vasıta araçların geçişine kontrollü olarak izin verildiği, zincirsiz araçların ise trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

ADİLCEVAZ'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

ERZİNCAN'DA EĞİTİME 1,5 GÜN KAR MOLASI

Erzincan’da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildi.

Tatil haberini Erzurum Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Arsalntaş, mesajında, "Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 12 Şubat Çarşamba günü öğleden sonra ve 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verilmiştir" dedi.

YOZGAT'IN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME BİR GÜN 'KAR' TATİLİ

Yozgat’ta, kar nedeniyle Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliği'ndan yapılan yazılı açıklamada Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yarın tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyuruldu. Eğitime ara verilen ilçelerdeki, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

SİVAS'TA EĞİTİME BİR GÜN DAHA ARA

Sivas'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın da ara verildi. Vali Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar, görderdiğiniz fotoğraflarla kar tatilini çok verimli şekilde geçirdiğinizi memnuniyetle görüyorum. Gün boyu yağan karın devam edecek olması ve gece oluşabilecek buzlanmadan dolayı, il genelinde yarın eğitime gün daha ara veriyoruz. İyi okumalar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kamuda çalışan, hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunanlar, kronik rahatsızlığı bulunanlar da idari izinli sayılacak.

SİVAS- MALATYA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Sivas'ta, yoğun kar ve tipi nedeniyle Sivas- Malatya karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Ulaş ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise Hekimhan ilçesinde bekletiliyor.

SCÜ DE TATİL EDİLDİ

Kentteki kar nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ve ilçelerde bulunan meslek yüksek okullarında da olumsuz hava koşulları nedeniyle ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencileri için tatil edildi.

DOĞU KARADENİZ'DE, 3 İLDE OKULLARA KAR TATİLİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'nin genelinde, Rize'nin ise merkez ve 7 ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'nin genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Rize'de ise merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin yarın izinli sayılacakları açıklandı. Rize Valiliği, Çamlıhemşin ve Pazar ilçe genelinde ise yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.

ARTVİN'DE OKULLARA 2 GÜN KAR TATİLİ

Artvin'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği belirtildi. Valilik ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı günlerde izinli sayılacağını açıkladı.

BİNGÖL'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bingöl 'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın verildiği bildirildi. Açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarımızda Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

MALATYA'DA EĞİTİME 'KAR' TATİLİ

MALATYA'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kent merkezi ve ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam etti. Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı yazılı açıklamada okulların 1 gün tatil edildiğini söyledi. Açıklamada, "Malatya ili genelinde devam eden kar yağışının meteorolojik verilere göre 13.02.2020 Perşembe günü akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edildiğinden, kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ile personelin sağlığı ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla, halen eğitime devam eden tüm ilçelerimizde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 13.02.2020 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de 13.02.2020 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

TUNCELİ'DE EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

TUNCELİ'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Tunceli merkez ile Pülümür, Ovacık, Mazgirt, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerimizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat 2020 Perşembe tüm okullarımız 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Kamuda çalışan engeli olan ve hamile çalışanlarımız da bu kapsamdadır."

DHA

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