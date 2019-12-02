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02 Aralık 2019 Pazartesi 11:01:10 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 11:06:07

1,2 milyon liralık soygun! Altınları ormana gömmüşler

Bursa'da 8 ay önce silahla girdikleri kuyumcudan 1 milyon 200 bin TL değerindeki 5 kilo altın çalan 2 tutuklu sanık, kuyumcunun zararını tazmin edince 5 yıl hapis cezası kararıyla tahliye edildi. Yağma suçundan yargılanan sanıklar, son duruşmada pişmanlıklarını dile getirdi.

Olay Nisan ayında, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Elleri silahlı 2 kişi, Mustafa Kapılı'ya ait kuyumcu dükkanına girdi. Soygunculardan biri Kapılı'yı etkisiz hale getirirken, diğeri altınları toplamaya başladı. İki soyguncu kendilerine direnmek isteyen kuyumcuya rağmen, 5 kilo altını çuvala koyup, kaçtı.

Soygunun ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan bir gün önce 16 ACS 014 plaka aracın kuyumcu dükkanının önünde keşif yaptığını tespit etti. Otomobili içerisinde Feyyaz Y., (28) ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan ve soyguna karıştığı belirlenen Y,’ın ifadesi doğrultusunda suç ortağı Orhan K. (33) de gözaltına alındı. Çalınan altınlar ise Cumalıkızık minibüs duraklarının üst tarafındaki ormanlık alanda bulundu. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALTINLARI PAYLAŞACAKLARDI

Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında “Yağma” suçundan dava açılan Feyyaz Y., ile Orhan K,’ın yargılanması tamamlandı. Zanlılardan Feyyaz K., “Gündüz vakti kapısı açık olan kuyumcuya girdik. Uyuşturucu almıştım. Yüzüm açıktı. Yağmur yağdığı için kafamda kapüşon vardı. Ele geçirilen silah bana aittir. İşyeri sahibi görünce silah çektim. O sırada Feyyaz’ın ne yaptığını bilmiyorum. Feyyaz’ın nasıl altınları aldığını görmedim. Sonra para aldığını öğrendim. Ben altın ve para almadım. Geldiğimiz arabayla olay yerinden ayrıldık. Gürsu yakınlarına geldik. Altını ve aracı Feyyaz aldı. Daha sonra Feyyaz altınları ve parayı iade ettiğini söyledi. Ne kadar altın ve para alındığını bilmiyorum. Şikayetçinin zararı varsa gidermek istiyorum” diye konuştu.

Feyyaz Y., ise, “Borcumuz vardı. Orhan’la birlikte kuyumcuya girdik. Yüzüm kapalı idi. Bende silah yoktu. Altın haricinde para almadım. Kuyumcudan çıkarak, aracımızla Gürsu’ya gittik. Altınlar bende kaldı, Orhan almadı. Altınları paylaşacaktık. Yakalanınca polise teslim ettim. Şikayetçinin zararını karşılamaya hazırım. Pişmanım” ifadelerini kullandı.

ÇUVALLA KAÇIRDILAR

Kuyumcu Mustafa Kapılı, yapılan yargılama sırasında “İşyerinde bulunduğum sırada içeriye giren Orhan silahı çıkarıp bana doğrulttu. Boynuma sarıldı, başımı aşağıya eğdi. Bağırdığım sırada kafama silahla vurdu. Elinden kurtulmak istediğim sırada boğazı sıktı. Feyyaz da elindeki çuvala vitrindeki ve diğer altınları doldurdu. Orhan beni bıraktıktan sonra birlikte arabaya binerek gittiler. Olayın heyecanı ile kendilerine engel olamadım. Bana 190 gram altının parası ödendi. 1 kilo 23 gram altında da polis tarafından teslim edildi. 380 gram altının eksik olduğunu polise söyledim. Sanıklardan şikayetçiyim” şeklinde ifade verdi. Karar duruşmasında sanık yakınlarının, kuyumcunun zararını karşıladıkları anlaşılması üzerine mahkeme heyeti, 8 aydır tutuklu bulunan sanıklara önce 13’er yıl verdiği hapis cezasını, duruşmada pişmanlık göstermeleri nedeniyle cezaları 5’er yıl 5’er aya indirdi. “Ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan ise sanıklara mahkeme heyeti, zarar miktarı suçun işleniş biçimi, duruşmadaki samimi ikrarları üzerine 500’er lira para cezası vererek, tahliye etti.

(İHA)

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