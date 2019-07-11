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11 Temmuz 2019 Perşembe 10:14:07 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:15:53

11 Temmuz günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor?

11 Temmuz günlük burç yorumları heyecanla araştırılıyor. Bugün sizi neler bekliyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Günlük burç yorumları Akrep, Yengeç, Terazi ya da Balık... hangi burç olursanız olun güncel olarak takip ediliyor. Astroloji takipçilerinin heyecanla beklediği günlük burç yorumlarını sizler için derledik. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burç yorumları karşınızda...

11 Temmuz günlük burç yorumları anlık olarak araştırılıyor. Bugün sizi neler bekliyor? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Astroloji severlerin heyecanla beklediği günlük burç yorumlarını sizler için araştırdık. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burç yorumları karşınızda... 

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koç; finansal olarak, alacak, verecek, yatırım, ödemeler ve harcamalar konusunda şanslı bir gün olabilir. Seni rahatsız eden ve şüpheye düştüğün konularda araştırma yapmak için uygun koşullar oluşabilir. Bugün derin ve duygusal paylaşımlarda bulunmak isteyebilir, tutkularınla hareket edebilirsin.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğa; ikili ilişkilerde güven duygusunu önemsediğin bir gün olmakla beraber bol bol sürprizlerle de karşılaşman mümkün. Güçlü sezgiler ve empati yeteneğinle karşındakilere danışmanlık yapabilirsin. Arkadaşlarınla veya içinde bulunduğun sosyal gruplarla fikir alışverişinde bulunabilir, alt yapısı önceden hazırlanmış anlaşmaları imzalayabilirsin.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler; bugün dışardan geleceğini beklediğin paralara fazla güvenmemeli ve kendi kaynakların doğrultusunda hareket etmelisin. Fazla fikir değişikliği yaşadığından, bugün net kararlar almak yerine olayları uzun vadeye yaymak ve sana yardımcı olan insanlarla birlikte günlük rutin işlerini halletmek daha akıllıca olacaktır.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeç; aşk hayatında seni derinden etkileyen konuşmalar ya da gelişmeler yaşanabilir. Duygularını çok yoğun ve tutkulu bir dille ifade edebilir, hatta bazı konularda gözü kara davranabilirsin. Yakın ilişkilerden alacağın destekle olayları daha derinlemesine araştırabilir ve harekete geçebilirsin.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslan; ailevi konularda yaşayabileceğin yüzleşmeler seni içten içe değişime zorluyor olabilir. Sosyal etkinliklerin ve özel hayatın arasında bir orta yol bulmaya çalışmalısın. Günü kendine ve ailene ayırmalı, toplumsal hayatın ve aile hayatın arasındaki kutuplaşmaya bir son vermelisin.  Kimi zaman öfkeli ve gergin olabilir, ufak sakarlıklar yapabilirsin.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başak; son günlerde uyumlu ve dengeli olmak için sarf ettiğin çabadan sonra, ani gelişmelerle daha aktif ve iş bitirici olabilirsin. Grup çalışmalarında bulunabilir, kendini açıklayıcı konuşmalarda başarı sağlayabilir ve uyum içinde olabilirsin. Bugün çocuklarla ilgilenebilir ve bu konuda sorumluluk alabilirsin.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Terazi; finansal anlamda dengeyi sağlayabileceğin bir gün olabilir. Hem ilişkilerde hem de parasal konularda başarılı bir ilerleme kaydedebilir hatta kaybettiğini düşündüğün kazançları geri alabilirsin. Öte yandan çevrene ayak uydurmaya çalışırken biraz gerginlik yaşayabileceğin bir gündesin.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrep; burcunda ilerleyen Ay, kişisel isteklerini rahatlıkla ifade edebileceğin, hedeflerin için destek bulabileceğin, romantik ilişkilerini coşkuyla yaşayabileceğin bir gün geçirmeni sağlayabilir. Fiziksel çekiciliğin ve enerjin bir hayli yüksek. Bugün kalbinden geçen dilekleri gerçekleştirebilir, uyumlu ve cana yakın olabilirsin.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yay; bugün enerjin her zamankinden biraz daha düşük olabilir. Kendi kabuğuna çekilmek ve geri planda kalmak isteyebilirsin. İç huzursuzluğunu gidermek için ruhsal çalışmalar yapman doğru olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde öfkeni kontrol altına almakta ve duygularını ifade etmekte zorlanabilirsin.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlak; bugün çok ikna edici olabilir, hedeflerin doğrultusunda kararlılıkla ilerleyebilirsin. İş ve sosyal ortamlarda tutkuların ve hırsınla gündeme gelebilir, kendi isteklerini ön plana çıkarabilirsin. Sosyal hayatında aktif olabilir, yüksek enerjinle ortaklaşa yapılan işlerde kendine destek sağlayabilirsin.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kova; iş ve kariyer hayatında oldukça verimli bir gün olurken, yeni iş görüşmelerinde bulunabilir veya bir terfi talep etmek için uygun bir zaman diliminde olabilirsin. Başarıya ulaşmak için değişime açık ve yeni yollar keşfedebilirsin. Sezgilerinin çok kuvvetli olması; doğru yolda ilerlemeni sağlayabilir.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balık; önemli bir konu ani ve tam dikkatini gerektiriyor olabilir. Zaman kavramı senin için şu ara önemli olmakla birlikte acele karar vermekten kaçınmalısın. Sanatsal becerilerini ortaya koyarak kendine yeni bir vizyon sağlayabilir ve daha fazla insana ulaşmak için çalışmalar yapabilirsin. Uzak yerlere seyahat planları gündeme gelebilir.

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