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11 Şubat 2020 Salı 19:39:12 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 19:55:08

12 Şubat okullar tatil mi? İşte yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Okulların tatil olup olmadığı konusu yine gündemde konuşulan konular arasında. Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı yurt genelinde bir çok ilde etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışının bazı bölgelerde etkisini arttırması dolayısıyla internet üzerinden "yarın okullar tatil mi?" sorusuna cevap aranıyor. Yurt geneli etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, 12 Şubat Çarşamba günü bazı illerde eğitim ve öğretime ara verildi. İşte okulların tatil olduğu il ve ilçelerin listesi

Kar yağışının yoğun olduğu Van ile Karabük, Ordu, Bitlis, Artvin, Düzce, Bolu, Siirt, Sivas, Bartın, Samsun, Gümüşhane, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kars il genelinde okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye'de etkili olan kar yağışı sonrasında, 'okullar tatil mi, kar tatili verildi mi, 12 Şubat okullar tatil mi' sorularının yanıtı aranıyor. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler;

GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı Çanakçı, Eynesil, Doğankent, Görele, Güce, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Merkez ilçe, Dereli, Espiye ve Keşap ilçe merkezlerinde ise eğitim öğretime devam edileceği, taşımalı olarak gelen öğrencilerin izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, bu ilçelere bağlı köy okullarında ise eğitime aynı gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Bulancak ve Piraziz ilçeleri genelinde ise eğitim öğretimin süreceği bildirildi.

TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, kardan dolayı yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenlerle ilçedeki taşımalı eğitime 12 Şubat Çarşamba ara verildiği ifade edildi.

BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il ve Tatvan ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda 12 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle 12 Şubat 2020 Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar. Meteoroloji yüzünüzü güldüreceğe benziyor. Coğrafyamızın nimeti olan kar, kendini tekrar gösterdi. Gece oluşabilecek buzlanma da ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden dolayı Sivas genelinde eğitime yarın bir gün ara veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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