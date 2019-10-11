11 Ekim Cuma namazı vakitleri araştırılıyor. Vatandaşlar bugünkü Cuma namazını saat kaçta kılacağını öğrenmek istiyor. 11 Ekim Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Farzı iki rekat olan Cuma namazı, Kur’ân-ı Kerîm’de isim verilerek emredilen tek namaz oluyor. Yüce Rabbimiz, Cuma suresi 9. âyetinde şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alım-satımı bırakın. Bilseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.” Bu âyet-i kerîme, Cuma vaktinin, Cuma namazı kendilerine farz olanlar için ibadet zamanı olduğunu; Allah’ı anmaktan alıkoyan bütün dünya meşguliyetinden uzak durulması gerektiğini işaret ediyor. Diyanetin 11 Ekim Cuma namazı vakitleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

Mü’minler bu çağrıya uyarak her türlü dünyevi meşgaleyi bir tarafa bırakıp Cuma namazına koşarlar. Hayatlarına yön verecek nasihatleri dinlerler. Birlik ve beraberlik içerisinde Yüce Mevlâ‘dan af ve rahmet dilerler. Mazeretleri olmadan Cuma namazına gitmemeyi ise manevî bakımdan büyük bir kayıp olarak görürler… Yüce Allah’ın engin rahmet ve lütfundan istifade etmeyi asla ihmal etmezler.

Cuma günü Müslümanlar açısından büyük önem taşıdığı ve adeta bir bayram günü kabul edildiği için, Perşembe günü akşamından başlamak üzere maddî ve manevî temizliğe her zamankinden daha fazla önem vermek gerekir. Bunların başında boy abdesti almak gelir ki Cuma günü boy abdesti almak alimlerin çoğuna göre sünnet, bazılarına göre farzdır. Bunun yanında Cuma günü namaza gelmeden önce tırnak kesmek, dişleri temizlemek gibi bedenî temizlikler yapmak, temiz elbiseler giymek, başkalarını rahatsız etmeyecek, aksine onların hoşuna gidecek güzel kokular sürmek sünnet olan davranışlardır.

11 EKİM CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul 12.56

Ankara: 12.41

Adana: 12.31

İzmir: 13.03

Bursa: 12.56

Trabzon: 12:13

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.