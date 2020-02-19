10'luk Atakan'ın felsefi derinliği

Kitap fuarında tesadüf eseri karşılaşılan küçük Atakan, görüntülerde tercih ettiği kelimeler ve bilge duruşuyla izleyenlerin ağzını açıkta bıraktı.

Atakan'ın okuduğu kitapların pozitif bilimlerden ziyade batı felsefesi içermesi ise seküler sosyal medya kullanıcılarında büyük sempati uyandırdı. Hakkında on binlerce olumlu yorum ve övgü yazıldı.

Jean-Jacques Rousseau'dan Aristokles'e, Spinoza'dan Richard Dawkins'e bir çok batılı düşünür ve filozofun kitaplarını okumuş. Felsefi terimlerin kavramsal anlamıyla burmayıp bunu tartışıp sorgulayan bir çocuk olması ülkemizdeki seküler ve yarı seküler kesimi adeta büyüledi.

Bazı kullanıcılar onun üstün zekalı olduğunu özel eğitimden geçmesini ifade ederken, bazıları ise Atakan'ın felsefenin çözemediği bu kadar ağır konular hakkında kafa yormasının oldukça tehlikeli buldu. İlerleyen yaşlarda toplumdan ve hayattan kopacağını hatta iç çatışma yaşayarak sınıfsızlaşacağından endişe ediliyor. İyi yönlendirilmezse ergenlik döneminde depresyona bile girme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.