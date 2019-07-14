100 bin liralık zararı göze alan iş adamı Halil Başaran'dan insanlık örneği

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yüzlerce kırlangıç, işlerin yoğun olmadığı ramazan ayında, beton yapılmak üzere ocaktan çıkarılan 5 bin ton kum yığınına yuva yaptı. Yuvaları fark eden firmanın sahibi ve Başaran Grup Yönetim Kurulu üyesi Halil Başaran, uğrayacağı zarara rağmen, yuvalardaki yavrular büyüyüp uçmadan, kumu kullanmama kararı aldı. Son dönemlerde hayvanlara yönelik şiddetin arttığını bunun vicdanları yaraladığını söyleyen Halil Başaran, "Her gün geldiğimizde yeni yuvalarla karşılaştık. Bu yuvaların içinde, yavru kırlangıçlar olduğunu gördük. Bunun üzerine firma olarak yuvaların bozulmaması için kuma dokunmama kararı aldık.

Arkadaşlara, kuşların göç edeceği süreye kadar beklemeliyiz dedim. Daha sonra yeni iş makinesi kiraladık ve ocaktan yeniden kum çıkarmaya başladık" dedi. Kuşları beklemenin, yeniden kum almak ve taşıma giderleriyle beraber 100 bin TL zarara mal olacağını belirten Başaran, "Hiç önemli değil. Vicdanımız rahat. Bu kuşlar göç kuşları ve bizim misafirimiz. Sonuçta bize Allah'ın birer emanetidirler. Hayvanlara kendi çocuklarımız gibi iyi davranmalıyız" dedi.