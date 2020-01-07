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07 Ocak 2020 Salı 00:31:52 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 00:32:57

10 yıllık eşini öldüresiye dövdü! Karar verildi

Samsun'da, 10 yıllık eşi tarafından darbedilmesi sonucu gözünü kaybeden 3 çocuk annesi Elif Kesler, diğer gözüne de iltihabın sıçramaması için tedaviye alındı. Saldırgan eş Mehmet Kesler ise mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Aralık akşamı Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıllık evli olan Elif Kesler ve Mehmet Kesler çifti arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mehmet Kesler, Elif Kesler'i tekme tokat dövdü. Mehmet Kesler, yaralanan eşini aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Elif Kesler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybedebileceği belirtilen 3 çocuk annesi Elif Kesler'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Elif Kesler ameliyata alındı. Kesler'in gözünü görme yetisini kaybettiği öğrenildi.

'İNANIN HER YERİNE VURMUŞ EŞİ, EN AĞIR CEZAYI ALSIN'

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Elif Kesler'in yengesi Neriman Keskin, 'Elif'in ağabeyinin eşiyim. Dün akşam saatlerinde hastaneden bize telefon geldi. Elif'in durumunun ciddi olduğu ve hastanede olduğunu öğrendik. Apar topar hastaneye geldiğimizde Elif'in gözünün bandajla sarılı olduğunu ve vücudunda morluklar olduğunu gördük. Ardından Elif, üniversite hastanesine sevk edildi. Muayene eden doktor Elif'in göz yuvasının, göz kapaklarının ve korneasının zedelendiğini ve görme yetisini kaybettiğini söyledi. Ameliyatı sonrasında da iç kanama riski olduğundan dolayı Yoğun Bakım Ünitesine alındı. Vücudunun her yerinde morluklar vardı. İnanın her yerine vurmuş eşi. Biz eşinin tutuklanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyoruz' dedi.

TUTUKLANDI

Tedaviye alınan Elif Kesler'in dövülmüş olduğu ve kavga sırasında gözüne darbe alması üzerine savcılık soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Mehmet Kesler'i gözaltına aldı. Bafra Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kesler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ELİF: ŞİDDET UYGULAMAK KONUŞMAKTAN DAHA KOLAY GELİYOR

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Servisi'nde tedavisi süren Elif Kesler, yaşadığı o anları anlattı. Ekonomik gücünün olmadığını ve sadece ailesinden manevi destek aldığını ifade eden Elif Kesler, "Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum, can güvenliğim yok. İstediğim tek şey her kadın gibi eşimin yanımda olmasıydı. Ama olmadı işte, şiddet gösterdi. Konuşurken bir anda dövmek için ayağa kalktı. Sudan sebeplerden agresifleşmeye başlamıştı. Kaçmak için dış kapıya doğru koşmaya başladım. İzin vermedi ve kapıyı geri kapattı. Çocuklar evdeydi ve o anlarda çığlık attılar. Apartmanda bağırdığım için çok sinirlendi ve beni içeri soktuktan sonra dövmeye başladı. Ben kötü bir şey yapmadım. Kötülük yapana bile bu ceza verilmez. Haftanın her günü çalışıyor, sadece pazar günü izinli. O günü de ava giderek değil, bizimle geçirmesini istedim. Bunda kötü olan ne var? Ben kötü olan ne yaptım? Şiddet uygulamak, konuşmaktan daha kolay geliyor ona. Çocukluğundan gelen bir psikolojik problemi olabilir. Bir an iyi, bir an kötü oluyordu. Şu an ihtiyacım olan tek şey çocuklarımın yanımda olması. Boşanmak istiyorum" dedi.

Hastanede tedavisi devam eden Elif Kesler'in görme yetisini kaybeden gözünün iltihap kaptığı ve diğer gözüne geçmemesi için ameliyatla alındığı öğrenildi.

AA

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