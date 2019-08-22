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22 Ağustos 2019 Perşembe 22:06:59 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 22:22:35

10 yıl süren davayı kazanınca köy yolunu ulaşıma kapattılar

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 14 köye ulaşımın sağlandığı Şahinler grup köy yolunun bir kısmının tarlalarından geçtiğini ileri süren arazi sahipleri, 10 yıl süren davayı kazanınca iş makineleriyle yolu ulaşıma kapattı.

Şebinkarahisar'ın Taş Mahallesi Bahçeler semtindeki yolun bir kısmının arazilerinden geçtiğini iddia eden Günal, Erdal, Ednan ve Esman Uzun, yolun iptal edilmesi için Şebinkarahisar Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı. 

Yargılama sonunda arazi sahiplerinin davayı kazanması üzerine İl Özel İdaresi, Yargıtaya temyiz başvurusunda bulundu. 

Yargıtayın da lehlerine karar verdiği arazi sahipleri, iş makineleriyle yolu ulaşıma kapatarak tarlayla birleştirdi.

Şebinkarahisar Kaymakamlığı ve Belediyesi, yolun kapanması nedeniyle köylerdeki vatandaşların mağdur olmaması için tali yol çalışması başlattı. 

Kaymakam Taner Tengir, yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının herkesi bağladığını, tüm tarafların karara uymak durumunda olduğunu belirtti. 

Tali yolun bakım ve onarımını yapacaklarını belirten Tengir, "Arkadaşlarımız var gücüyle çalışıp yolu hazır hale getirmeye gayret gösteriyorlar. Belediyemizle bir haftaya kadar tali yolun alt yapısını hazırlayıp birinci kat asfaltını dökmeyi planlıyoruz. Ardından da yolun devamı olan Şahinler grup yolunu yapacağız." diye konuştu. 

Davayı kazanan arazi sahiplerinden Günal Uzun ise yüz dönümlük tarlanın 6,5 dönümünden yol geçtiğini belirtti.

1995'te satın aldığı tarladan 3 yıl sonra yol geçtiğini ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"O zaman bütçemiz yetersiz olduğu için mahkemeye veremedik. Boynumuzu eğdik, sesimizi çıkarmadık. O zamandan beri yolu kullandılar. 2009'da dönemin bazı köy muhtarları yolu daralttığım gerekçesiyle önce Kaymakamlığa sonra da savcılığa şikayet ederek beni mahkemeye verdiler. Davayı kazandıktan sonra Yargıtay kararı bozdu. 4 yıl da Özel İdare ile mahkemem sürdü. Yaklaşık 10 yıl süren davayı kazandıktan sonra tapulu yerimden geçen yolu kapattım. Kendi tapulu yerim için 10 yıldır mahkemelerde uğraştım."

(AA)

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