10 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markette bu hafta neler var? yoğun olarak araştırılan başlıkların arasında yer alıyor. Müşterilerine kaliteli ürünleri uygun fiyat avantajı ile sunan ŞOK markette bu hafta yine birbirinden güzel ürünler var. 10 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunu hep birlikte inceleyelim. Bu hafta ŞOK'ta Paşabahçe ürünleri dikkat çekiyor. Paşabahçe pipetli bardak 4,99 TL, Paşabahçe bir buçuk litre galon şişe 5,99 TL, Paşabahçe Aqua bardak 1,75 TL, Paşabahçe 3 litre galon şişe 8,99 TL'den raflardaki yerini alacak. 10 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu sizlerle...

ŞOK MARKETTE BU HAFTA NELER VAR?

Paşabahçe pipetli bardak 4,99 TL, Paşabahçe bir buçuk litre galon şişe 5,99 TL, Paşabahçe Aqua bardak 1,75 TL, Paşabahçe 3 litre galon şişe 8,99 TL, Paşabahçe invitation 21 santim oval tabak 3,50 TL, Paşabahçe invitation 15 santim oval tabak 2,25 TL, Paşabahçe invitation 25 santim oval tabak 4,50 TL'den satılacak.

10 TEMMUZ ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA