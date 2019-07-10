10 Temmuz reyting sonuçları! Afili Aşk mı, Şansımı Seveyim mi, Yaparsın Aşkım mı, Güldür Güldür Show mu kim birinci?

10 Temmuz reyting sonuçları medya takipçilerinin gündeminde. Afili Aşk mı, Şansımı Seveyim mi, Yaparsın Aşkım mı, Güldür Güldür Show mu kim birinci? sorusunun yanıtı heyecanla araştırılıyor. Bu akşam Kanal D'de Afili Aşk, ATV'de Şansımı Seveyim, FOX TV'de Yaparsın Aşkım, Show TV'de Güldür Güldür Show ve Star TV'de Üç Kağıtçı yapımları ekranlara gelecek. Peki, kim birinci olacak? 3 Temmuz'da açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda Afili Aşk birinci sırada, Yaparsın Aşkım üçüncü sırada ve Afili Aşk Özet dördündü sıradaydı. 10 Temmuz reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI!

10 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 10 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

3 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI!

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