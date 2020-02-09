31 ilimizde eğitime kar tatili! İşte yarın okullar tatil mi sorusuna 'Evet' diyeceğimiz iller

Son yılların en büyük soğuk hava ve kar yağışı kütlesi ülkemizde yoğun kar yağışlarına neden oluyor. 10 Şubat 2020 pazartesi günü için Meteoroloji bir çok ilimizde yoğun kar yağışının devam edeceğine dair kar alarmı verdi. 10 Şubat 2020 Pazartesi İstanbul, Ankara ve Bursa’da ve il ile doğu Anadolu illerimiz yoğun kar altında olacak. Elbette öğrencilerin de gözü tatil haberlerinde. Peki valiliklerin karar verdiği okulları tatil edilme ihtimali var mı?

31 ilde eğitime kar engeli



Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yurt genelindeki 31 ilde eğitime ara verildi.



AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kar yağışının yoğun olduğu Van ile Karabük, Ordu, Bitlis, Artvin, Düzce, Bolu, Siirt, Sivas, Bartın, Samsun, Gümüşhane, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kars il genelinde okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçeleri, Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de eğitime ara verildi.

Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullarda da eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu, Yahyalı, Develi, Sarız, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde eğitime ara verildi. Felahiye ve Özvatan ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Öte yandan aşırı soğuk hava ve buzlanma beklentisi nedeniyle Erciyes Üniversitesinde de eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini bildirildi.



Trabzon ve Rize'de iki gün tatil

Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 2 gün süreyle tatil edildi.

Rize Valisi Kemal Çeber de merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime kar yağışı nedeniyle 2 gün ara verildiğini bildirdi. Kentteki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde de eğitime iki gün süreyle ara verildi.



Bazı ilçelerde de okullar tatil edildi

Yurt genelinde bazı illerdeki ilçelerde de olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesi kararı alındı.

Batman'ın Sason ilçesi ile Siirt'in Eruh ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde taşımalı eğitim yapan okullar ile 17 ilçede okulların tatil edildiği duyuruldu.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Azdavay, Daday, Çatalzeytin, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, kent merkezi ile Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Zonguldak'ta ise Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullarda, Merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ereğli, Kilimli ve Alaplı ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki, Çaycuma'da ise tüm okullar tatil edildi.

Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle, birinde taşımalı eğitim olmak üzere 13 ilçede eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeler Palandöken, Yakutiye ve Aziziye'nin ardından, olumsuz hava koşulları, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman ve Şenkaya'daki tüm okul öncesi, ilköğretim, lise ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.

Bursa'da da Büyükorhan ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesi ile Tokat'ın Başçiftlik ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edildi.

10 Şubat 2020 Pazartesi günü bir çok ilimiz kar altında olacak. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon , Uşak, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Isparta ve Erzincan ‘da yoğun kar yağışı bekleniyor. Kayseri Sivas ve Nevşehir ile Konya illerimizde 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Okulların Kar Tatili ihtimali çok yüksek. Ayrıca iç ve doğu bölgelerimizde adını sayamadığımız bir çok il ve ilçede yoğun kar yapışı devam ediyor. İşte haritalarla 10 Şubat 2020 Pazartesi ve 11 Şubat 2020 Salı günü yurtta kar yağışları:

10 Şubat 2020 Pazartesi Okulları Kar Tatili olabilecek yoğun kar yağışlı illerin haritası:





10 Şubat 2020 Pazartesi Okulları Kar Tatili Olan İl ve İlçeleri burada sizler için detaylıca yazarak neler olup bittiğini dakika dakika duyurmak istiyoruz. Özellikle iç ve doğu kesimlerimizde 9 Şubat 2020 Pazar akşamı başlayan kar ve sağanak yağış öğrencilerde okulların tatil beklentisini iyice artırdı. Biz de bu konumuzda 10 Şubat 2020 Pazartesi Okulları Kar Tatili Olan İl ve İlçeler (Son Dakika Haberleri) olarak burada yazmak ve kar yağacak il ve ilçelerde tatil hakkında bilgiler vereceğiz.



İŞTE KAR TATİLİ OLAN İLLERİN LİSTESİ



10 Şubat Pazartesi Tatil olan iller hangileri?

10 Şubat 2020 Pazartesi Adana Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Adıyaman Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Afyon Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Ağrı Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Amasya Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Ankara Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Antalya Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Artvin Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Aydın Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Balıkesir Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Bilecik Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Bingöl Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Bitlis Okullar Tatil mi? Evet

10 Şubat 2020 Pazartesi Bolu Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Burdur Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Bursa Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Çanakkale Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Çankırı Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Çorum Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Denizli Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Diyarbakır Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Edirne Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Elazığ Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Erzincan Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Erzurum Okullar Tatil mi? Evet

10 Şubat 2020 Pazartesi Eskişehir Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Gaziantep Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Giresun Okullar Tatil mi? Evet

10 Şubat 2020 Pazartesi Gümüşhane Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Hakkari Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Hatay Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Isparta Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Mersin Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi İstanbul Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi İzmir Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Kars Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Kastamonu Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Kayseri Okullar Tatil mi? Evet

10 Şubat 2020 Pazartesi Kırklareli Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Kırşehir Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Kocaeli Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Konya Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Kütahya Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Malatya Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Manisa Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Kahramanmaraş Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Mardin Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Muğla Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 PazartesiMuş Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Nevşehir Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Niğde Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Ordu Okullar Tatil mi? Evet

10 Şubat 2020 Pazartesi Rize Okullar Tatil mi? Evet

10 Şubat 2020 Pazartesi Sakarya Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Samsun Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Siirt Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Sinop Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Sivas Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Tekirdağ Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Tokat Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Trabzon Okullar Tatil mi? evet

10 Şubat 2020 Pazartesi Tunceli Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Şanlıurfa Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Uşak Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Van Okullar Tatil mi? Evet

10 Şubat 2020 Pazartesi Yozgat Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Zonguldak Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Aksaray Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Bayburt Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Karaman Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Kırıkkale Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Batman Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Şırnak Okullar Tatil mi? Evet

10 Şubat 2020 Pazartesi Bartın Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Ardahan Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Iğdır Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Yalova Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Karabük Okullar Tatil mi? Evet

10 Şubat 2020 Pazartesi Kilis Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Osmaniye Okullar Tatil mi? Hayır

10 Şubat 2020 Pazartesi Düzce Okullar Tatil mi? Evet

8 İLİMİZE ÇIĞ UYARISI

Rize, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da çığ tehlikesi ve olumsuz hava koşullarına karşı uyarı yapıldı. Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteorolojiden alınan son bilgiye göre, Rize için sarı uyarı verildiği belirtildi.

Kentin yüksek kesimlerinde, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğuna işaret edilen açıklamada, çığ tehlikesi 14 Şubat Cuma gününe kadar devam edeceğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların yüksek kesimlere, yaylalara ve mezralara seyahat etmemeleri istenerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, gerekli durumlarda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, zorunlu hallerde ise mutlaka kış lastiği bulunan araçlarla trafiğe çıkılması, araçlarda zincir ve çekme halatı bulundurulması can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır."

DOĞU ANADOLU'DA 6 İL İÇİN ÇIĞ UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da cuma gününe kadar çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren 14 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle dik eğimli yerler için yüksek oranda çığ oluşma riski bekleniyor.

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda yüksek kesimlerin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan oluşması muhtemel risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

TRABZON İÇİN VALİLİK UYARDI

Trabzon Valiliği çığ uyarısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışının muhtemel buzlanmaya neden olacağından; ayrıca yüksek kesimlerde dik eğime sahip alanlarda çığ düşme riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemeleri hususu kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur" denildi.