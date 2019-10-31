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31 Ekim 2019 Perşembe 15:17:14 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 15:19:26

1 Kasım Dünya Aşk Günü nedir? 1 Kasım Dünya Aşk Günü sözleri, Kasım ayı ile ilgili sözler sizlerle

1 Kasım Dünya Aşk Günü olarak kutlanıyor. 1 Kasım Dünya Aşk Günü nedir? 1 Kasım Dünya Aşk Günü sözleri, Kasım ayı ile ilgili sözler arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yılın sondan bir önceki ayı olan Kasım ayının gelmesi ile vatandaşlar sosyal medya hesaplarından sonbahar ve aşk paylaşımları yapmak istiyor. 1 Kasım Dünya Aşk Günü sözleri, Kasım ayı ile ilgili en güzel sözler haberimiz içerisinde yer alıyor..

1 Kasım Dünya Aşk Günü nedir? 1 Kasım Dünya Aşk Günü sözleri, Kasım ayı ile ilgili sözler internette güncel olarak araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. 1 Kasım Dünya Aşk Günü olarak kutlanıyor. Kasım ayının gelmesi ile vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden sonbahar ve aşk temalı resimler, sözler paylaşmak istiyor. 1 Kasım Dünya Aşk Günü sözleri, Kasım ayı ile ilgili en güzel sözler haberimiz içerisinde yer alıyor.

1 KASIM DÜNYA AŞK GÜNÜ NEDİR?

1 Kasım Dünya Aşk Günü olarak kutlanıyor. 1 Kasım'da vatandaşlar aşkla ilgili paylaşımlarını arttırıyor, sevdiklerine güzel sözler iletmek istiyor. 1 Kasım Dünya Aşk Günü sözleri, Kasım ayı ile ilgili sözler haberimizde yer alıyor.

1 KASIM AŞK GÜNÜ VE KASIM AYI İLE İLGİLİ SÖZLER

1 Kasım Dünya Aşk Gününüz kutlu olsun.

1 Kasım Dünya Aşk Gününüz bir öncekinden daha mutlu olsun.

Kasım’da açan çiçektir aşk.   

Kasım geldi ve sen hâlâ yoksun…   

Gönül bir güzellik beklemiyor Kasım’da.   

Kasım’da sevginin en saf halini yaşar sevgililer.

Kasım’da aşk bahane ömürden bahar geçti… (Taladro)   

Kasım diyorum. Eylül’e veya Ekim’e benzemez. Her şeyi bambaşkadır… 

Sonbahar seninle birlikte son bulur, Kasım adında bir sevgim var sıcak tutacak yürek arıyor.   
Kalan mı bizdik, giden mi? Bilinmezdi… Kasım rüzgârda bir yapraktı…  (Ahmet Hicri İzgören)  

Yine aylardan kasım sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim her ânım sanadır canım. (Canan Tan)

Eğer kendimi bıraksam, yağmur olabilirdim yağardım. Kasım’da bir çınar olurdum, yaprak yaprak dökülürdüm. Kalbimi sıkı tutmasam. Attila İlhan   

Soğuk bir kasım günü artık secdeye kapanan bir ağaç, konuşan bir ırmak kalmadığını ve dahi gidecek hiçbir yer olmadığını fark ettiğinde mi oldu bütün bunlar? (Nazan Bekiroğlu)   Temmuz geçti, Ağustos’da sıcak diye gelmedin, Eylül sana uğramadı bile, Ekim desen bitti zaten, biliyorum Kasım’da da gelmeyeceksin…   

Kasım veda ayıdır. Geçmişe veda, geride kalan tüm mevsimlere elveda. Mevsimsizdir. İçinde yaz da vardır, bahar da… Oysa sonbahar ayıdır. Kafaları karıştırmakta o yüzden ustadır…  (Mine Söğüt)

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