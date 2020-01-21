1 günlük mutluluk! Hiç kimse, kimsesiz kalmasın
Anneleriyle birlikte cezaevinde kalan 15 çocuk, bir günlüğüne dışarı çıkıp gönüllerince eğlendikleri saatler geçirdi.
BAKANLIKLAR ARASINDA PROTOKOL
Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında düzenlenen protokol kapsamında hayata geçirilen Hiç Kimse Kimsesiz Kalmasın projesi kapsamında Kayseri’de uygulamaya konuldu. Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin çocukları gönüllerince eğlendi.
Kayseri Gençlik Merkezi gönüllüleri, çocukları mutlu edebilmek için tüm detayları düşündü.Çocuklar parkta oynadılar, ardından hep birlikte yemek yediler.
AYDA BİR TEKRARLANACAK
Çocukların sosyalleşmesi ve toplumsal hayata adapte olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 15 çocuk gün boyunca parkta oynayıp, palyaçolar eşliğinde eğlendiler ve hep birlikte yemek yediler. 25 çocuk 6 ay boyunca ayda bir kez Kayseri Gençlik Merkezi gönüllüleriyle bir araya gelecek.
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