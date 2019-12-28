1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü

Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Tuğba Kaya'nın kaldığı evden gelen silah seslerini duyan komşuları, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ve sağlık ekipleri Kaya'yı tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı buldu. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cesedi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Genç kadının kim tarafından neden öldürüldüğünün belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

KATİL ZANLISI BABASI ÇIKTI

Evinde tabancayla vurularak öldürülen Tuğba Kaya'nın katil zanlısı, hayvancılık yapan babası İsmail Kaya olduğu ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan İsmail Kaya'nın, kızı ile tartıştığını, sözlerini dinlemeyince, belinde taşıdığı tabancayla kızını öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Sorgusu tamamlanan katil zanlısı baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA