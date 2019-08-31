Zaman makinesi için geri sayım

2021’de yörüngeye fırlatılacak teleskop, ötegezegenlerin yaşama uygunluğunu da araştıracak.

TEST AŞAMASINA GEÇİLDİ: NASA, Hubble uzay teleskopunun halefi olan ‘NASA’nın zaman makinesi’ lakaplı James Webb’in parçalarının birleştirildiğini duyurdu. Test aşamasına geçilecek ve 2021’de yörüngeye gönderilecek olan teleskop, evrende ışıyan ilk yıldızların parıltısını görmek için son teknoloji aygıtlardan ve devasa bir aynadan faydalanacak. Ayrıca, Güneş Sistemi’nin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin yaşam için uygun olup olmadığını analiz etme kabiliyetine de sahip olacak.