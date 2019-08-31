  • Bist 100
    96718.5
  • Dolar
    5,8352
  • Euro
    6,4329
  • Altın
    284,4990
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD, İngiltere sömürgesinin serbest bıraktığı İran tankerini yaptırım listesine aldı ABD, İngiltere sömürgesinin serbest bıraktığı İran tankerini yaptırım listesine aldı
BAE'nin eğittiği ayrılıkçı yeni askeri birlikler Sokotra Adası'nda BAE'nin eğittiği ayrılıkçı yeni askeri birlikler Sokotra Adası'nda
Başkan Erdoğan, Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Şenay Yalçın'ı atadı Başkan Erdoğan, Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Şenay Yalçın'ı atadı
Yemen'deki BAE saldırılarında ölü ve yaralı 300 sivil var Yemen'deki BAE saldırılarında ölü ve yaralı 300 sivil var
Kanadalı Müslümanlar ABD sınırından geri çevriliyor Kanadalı Müslümanlar ABD sınırından geri çevriliyor
Emniyetten müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler hakkında açıklama Emniyetten müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler hakkında açıklama
Venezuela hükümetinden Kolombiya'ya FARC cevabı: Tam bir yüzsüzlük Venezuela hükümetinden Kolombiya'ya FARC cevabı: Tam bir yüzsüzlük
Havayı suya çevirecek Havayı suya çevirecek
Zoraki buluşma! Prenses Dıana'yı anacak Zoraki buluşma! Prenses Dıana'yı anacak
Zaman makinesi için geri sayım Zaman makinesi için geri sayım
Trump kulübesi Trump kulübesi
Mide dostu Altınmühür Mide dostu Altınmühür
Canı sıkılan 112'yi arıyor Canı sıkılan 112'yi arıyor
Balık ye zinde kal Balık ye zinde kal
Vira Bismillah! Hazırlıklar tamam Vira Bismillah! Hazırlıklar tamam
İstenmeyen SMS’lere 1.550 TL ceza İstenmeyen SMS’lere 1.550 TL ceza
Yabancı yatırıma koştu Yabancı yatırıma koştu
Emekliye 900 lira promosyon Emekliye 900 lira promosyon
Evleri basıp işkence yapıyorlar Evleri basıp işkence yapıyorlar
Bu mu Ata’ya saygı! Bu mu Ata’ya saygı!
Kişisel asistanı istifa etti Kişisel asistanı istifa etti
Heyecanlı bekleyiş Heyecanlı bekleyiş
'Benim babam kral’ 'Benim babam kral’
'Gülben aklını çeldi' 'Gülben aklını çeldi'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 01:27:03

Zaman makinesi için geri sayım

Evrenin geçmişi ve geleceğine dair bilgiler verecek olan James Webb uzay teleskopunun parçaları birleştirildi.

2021’de yörüngeye fırlatılacak teleskop, ötegezegenlerin yaşama uygunluğunu da araştıracak.

TEST AŞAMASINA GEÇİLDİ:  NASA, Hubble uzay teleskopunun halefi olan ‘NASA’nın zaman makinesi’ lakaplı James Webb’in parçalarının birleştirildiğini duyurdu. Test aşamasına geçilecek ve 2021’de yörüngeye gönderilecek  olan teleskop, evrende ışıyan ilk yıldızların parıltısını görmek için son teknoloji aygıtlardan ve devasa bir aynadan faydalanacak. Ayrıca, Güneş Sistemi’nin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin yaşam için uygun olup olmadığını analiz etme kabiliyetine de sahip olacak.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ