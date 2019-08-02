Yusuf Can Sarıyel: Fenomenler konuşmayı bilmiyor çünkü okumuyor

Daha önce ne iş ile meşguldün video çekme fikri nasıl oluştu?

Kurumsal bir firmada mağaza yöneticiliği yapıyordum. O dönemde reklamcılar ve youtubırlar ile iç içeydim. Askerde çok komik anılar anlatıyordum. Bende yapabilirim dedim. Bu işe bende gireyim dedim. İlk Vine uygulamasına giriş yaptım ama Vine kapandı. Sonra farklı sosyal medya platformlarında yer aldık en son Instagram’da takılı kaldık. Orada iyi kitle yakaladık.

Genelde nasıl bir konsepte video çekiyorsun?

Aldatma taktikleri, para avcısı ile kızların gerçek yüzünü ortaya çıkarmak ve YouTube’da dizi çekiyoruz. TikTok’da varım orada da Instagram’da çektiğim videoların içinden kesitler atıyorum. Her yerdeyiz.

Ekip nasıl?

Bizim bir ekibimiz var. Ekipte herkes fenomende. Bu işi yapmak isteyenlere de sesleniyorum. Gelin beraber üretelim birlikte kazanalım. Biz iyi insan istiyoruz yeter ki güvenilir ve temiz insanlar olsun yeterli.

YouTube’a nasıl projelerin olacak?

YouTube’a daha giriş yapamadım. Aytuğ’un kanalında işler yapıyoruz. Yakında bende hayatın içinden içerikler ile YouTube giriş yapacağım.

Seni diğer fenomenlerden ayıran özelliğin ne?

Birçok fenomene bakıyorum. Birçoğu konuşamıyor çünkü okumuyor. Bir şey yaparken hiç düşünmeden ve içi boş bir şekilde işler yapıyorlar. Benim en büyük özelliğim üretiyorum, yazıyorum ve çiziyorum. Ben işimi iyi yapıyorum. Ailemden gelen ahlakı buraya taşıyorum. Ben sosyal medyada isteklere karşılık veriyorum.

Fenomenler sinema filmi çekiyor sende var mı böyle bir şey?

Teklifler geliyor. Ben istiyorum ki şu filmde oynadı oradan patladı desinler. Bunun için gelen teklifleri çok ince ayrıntısına kadar değerlendiriyoruz.

Beğeni ve yorum sayısına takıntın var mı?

Benim yok yakında zaten Instagram bunu göstermeyecek. Bunun zararını bot kullanıcısı olanlar görecek. Biz işimizi doğru yaptığımız için sorun yok. Bizim kitlemiz bize yeterli.