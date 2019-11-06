YouTube'dan para kazanmanın yeni yolu

İnternette online video izlemenin zirvesinde olan YouTube biraz geride kaldığı canlı yayınlarda atağa geçmeye karar verdi.

Bir süredir canlı yayın yapanlara ek gelir kaynağı getirecek "Super Stickers" uygulamasını deneyen Youtube, yayıncıların çıkartma satmasını sağlayan bu sistemi bir süredir test ediyordu.

Temmuz ayından bu yana denenen sistemde beklediği verimi alan YouTube "Super Stickers" uygulamasını 60 ülkede kullanıma sunma kararı aldı. Bu ülkeler arasında Türkiye'de var.

Super Stickers ile yayıncıları 8 çıkartma paketi sunulacak. Bazıları animasyonlu olan bu çıkartmalar üzerinde açıklamalar yer alacak.

HEDEF TWİTCH YAYINCILARI

Super Stickers satabilmek için en az bin aboneninizin olması ve kanalınızın para kazanmasının açık olması olmazsa olmaz şart. Ayrıca 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor.

SuperChats uygulamasına açılan kanalların faydalanabileceği bu uygulama için 90 bin kanala bu imkanın sunulduğu belirtiliyor.

Canlı yayın sırasında dakikada 400 dolar kazanan kanallar olduğu biliniyor.

YouTube bu uygulamayla Twitch yayıncılarının bir bölümünü kendine çekmeye çalışacak.

KANAL ÜYELİKLERİ DE DEĞİŞİYOR

YouTube ayrıca kanal üyelikleriyle ilgili de bir düzenlemeye gidecek.